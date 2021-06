Eilenburg

Erstmals findet am Samstag in Eilenburg der Tag der offenen Gartentür statt. Die LVZ stellt die Teilnehmenden und ihre Gärten in einer kleinen Serie vor, heute: Angela Aster, die einen verwilderten Schrebergarten in Eilenburg zu einem Schmuckstück verwandelte.

Nachdem sie einige Zeit lang auf einem Bauernhof gelebt hatte, war der Umzug in die Stadt für Angela Aster erst mal eine Umstellung. Sie musste mit weniger Platz und weniger Grünfläche zurechtkommen. Um sich dennoch auch hier gärtnerisch ausleben zu können, pachtete sie 2017 ein Gartengrundstück in der Eilenburger Kleingartenanlage Kugelfang.

Das ist der Tag der offenen Gartentür Beim Tag der offenen Gartentür laden am Samstag, 12. Juni, sieben Privatleute in ihre Gärten ein. Der Eintritt ist frei. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Groß und Klein die Grünoasen erkunden und ins Gespräch mit den Besitzerinnen und Besitzern kommen. Mit Selbstversorger-, Bauern- oder mediterranem Garten ist eine große Bandbreite vertreten. In Delitzsch oder Taucha gibt es den Tag der offenen Gartentür bereits, in Eilenburg und Umgebung feiert er nun Premiere.

Ein Jahr und eine Menge Arbeit, um den Garten herzurichten

Dabei war Aster am Anfang gar nicht sicher, ob sie diesen Schrebergarten überhaupt haben will. „Das Grundstück stand lange leer, überall wucherte Unkraut, in der Ecke lag Sperrmüll und ein Gartenhäuschen fehlte auch.“ Dennoch entschied sich Aster letztlich für den Garten – und hat es nicht bereut. „Die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt die 58-Jährige heute.

Fast ein ganzes Jahr nahm die Instandsetzung des Schrebergartens in Anspruch. Mit Hilfe eines Landschaftsgärtners legte Aster neue Anbauflächen für Obst und Gemüse an und setzte ein Gartenhäuschen auf ihr Grundstück.

Abends wird über dem Feuer gekocht

Die Eilenburgerin genießt ihr Gartenparadies sichtlich. Oft kommen ihre Kinder oder Freunde zu Besuch, die sie mit frischem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten versorgt. Und abends wird gemeinsam über der Feuerstelle gekocht. Das beliebteste Gericht? „Ganz klar die Gemüsepfanne. Da haben wir alle Zutaten vor Ort, auch die Kräuter zum Würzen“, erklärt Aster.

Für den Tag der offenen Gartentür erhofft sie sich, dass vielleicht auch jüngere Leute vorbeischauen, man mit allen Gästen ins Gespräch kommt und sich über das Gärtnern austauschen kann. Und ansonsten sei es einfach schön, draußen zu sein. Mit wie vielen Besucherinnen und Besuchern zu rechnen ist, kann Aster nicht abschätzen. Für ihre Gäste möchte sie allerdings noch kleine Lavendelsäckchen in Herzform nähen, die sie dann als Geschenke mit auf den Weg gibt.

Info: Angela Aster, Kleingartenanlage Kugelfang, Zaunkönigweg 4, 04838 Eilenburg

Von Simon Ecker