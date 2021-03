Tag der offenen Gartentür in Eilenburg: Darauf können sich Besucher freuen

Eilenburg

In Eilenburg und den umliegenden Dörfern wird es dieses Jahr erstmals einen Tag der offenen Gartentür geben. Dazu öffnen am 12. Juni von 10 bis 17 Uhr private Grünoasen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. Steffi Bartmuß (41) aus Gotha bei Jesewitz, die dort als Gartenflüsterin bekannt ist und Workshops und Kurse für Gartenfreunde anbietet, organisiert den Aktionstag. Wie es dazu kam, was geplant ist und wer dabei sein kann, erzählt die Organisatorin im Interview.

Frau Bartmuß, Sie wollen den Tag der offenen Gartentür in Eilenburg etablieren. Was ist Ihre Motivation?

Wir wollen das schon länger machen, aber wir haben nirgendwo richtig hingepasst, weder nach Taucha noch nach Delitzsch, wo es ja schon den Tag der offenen Gartentür gibt. Wir haben uns dann mit Frau Fuchs von der Delitzscher Stadtverwaltung in Verbindung gesetzt und sie meinte, wenn wir genug Leute zusammen bekommen, dann kann Eilenburg einen separaten Gartentag machen.

Haben sich schon Leute bei Ihnen gemeldet, die mitmachen wollen?

Ja, wir haben schon die ersten sechs Anmeldungen. Beim größten Teil handelt es sich um Selbstversorgergärten, was ich persönlich sehr schön finde. Das gab es in Delitzsch in der Form so gar nicht. Da gab es mal ein Hochbeet oder ein kleineres Beet mit Gemüse. Die Teilnehmer, die wir bis jetzt haben, kommen aus Sprotta, Sprotta-Siedlung und aus Eilenburg in der Puschkinstraße, auf dem Berg und in der Bülow-Straße.

Was muss man sich unter diesem Aktionstag vorstellen?

An sich ist das ganz simpel. Die Leute öffnen ihren Garten, mindestens 20 Quadratmeter sollte er schon groß sein. Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ziel ist es, dass sich Besucher an diesem Tag die Gärten anschauen können. Wer seinen Garten öffnet, sollte sich auch Unterstützung suchen, weil man viel mit den Besuchern ins Gespräch kommt und sich austauscht.

Haben Sie selbst schon andere Gärten besucht?

Ich war in Delitzsch schon dabei. Da gibt es ganz unterschiedliche Gärten. Welche, die total durchgestylt sind, andere, die auf den ersten Blick gar nicht so besonders sind, es dann am Ende aber doch waren. Da gab es zum Beispiel einen kleinen Gartenteich und eine Hollywoodschaukel – und das war eben das Event gewesen. Dieser Garten ist mir gut in Erinnerung geblieben.

Kennen Sie besonders schöne Gärten in Eilenburg oder Umgebung?

Die Schönheit liegt immer im Blick des Betrachters. Für mich ist es immer wichtig, dass auch ein Mehrwert dahinter steht. Bei mir ist es der Selbstversorgergarten, der im Mittelpunkt steht. Und das ist auch wirklich ein reiner Selbstversorgergarten, wobei es auch gestalterische Elemente wie eine Hängematte gibt, ein schönes Gartenhaus, dekorative Sachen und unsere Hühner. Ich denke, die Selbstversorgergärten werden das Hauptthema beim Tag der offenen Gartentür hier in Eilenburg sein.

Was kann man generell in Kleingärten entdecken?

Alles. Bei mir zum Beispiel ist der eine Garten nicht mal 300 Quadratmeter groß. Da ist ein kleiner Hühner-Garten dabei, es gibt Hochbeete und einen schönen Platz mit einem Baum, wo man drunter sitzen kann. Da ist Wiese dabei, es gibt Kräuterbeete. Also vom Gemüsebeet bis zum Kirschbaum findet man alles. Und das kann man in vielen anderen Gärten auch entdecken, wenn man sich am Tag der offenen Gartentür Zeit nimmt.

Welche Bedeutung haben Gärten für die Menschen?

Etwas Sinnhaftes im Leben zu tun, sich zu erden. Ich glaube, dass ist den Menschen gar nicht so bewusst. Es gibt Menschen, die gerade jetzt in der fiktiven, digitalen Welt nach etwas Wahrhaftigem suchen. Früher hat man einen Garten gehabt, um sich seine Lebensmittel anzubauen. Wir wissen das noch von DDR-Zeiten, wo das einfach notwendig war, weil es eben auch nichts wirklich zu kaufen gab. Da war das Sortiment knapp gewesen. Heute sind Gärten mitunter zu kleinen Mini-Parkanlagen gestaltet. Und die Leute sind in der Urlaubsflucht. Auch durch die Corona-Pandemie bekommt der Garten wieder einen ganz anderen Stellenwert. Dann geht’s eben doch mal wieder ins Gärtchen zur Erholung. Das begrüße ich natürlich.

Welche verschiedene Arten von Gärten gibt es und welche findet man am häufigsten in unserer Region?

Jeder Garten ist komplett anders. Das werden die Besucher des Gartentages dann auch bemerken. Und das ist ja auch das Schöne, weil der Besucher Abwechslung zu sehen bekommt.

Sie selbst sind als Gartenflüsterin bekannt, bieten auch Workshops und Kurse zum Kleingärtnern an. Wie kam es dazu?

Kurse gebe ich schon seit neun Jahren. Bekannte hatten damals zu mir gesagt: Das Know-how, das du hier hast, solltest du eigentlich weitergeben. Und so kam das mit der Gartenflüsterin und den Kursen, die ich hoffentlich auch bald wieder geben kann.

Was macht Ihnen am Gärtnern besonders viel Freude?

Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich sorge für mich selber und gehe nicht einfach einkaufen. Das ist für mich der größte Aspekt. Es ist aber auch die körperliche Bewegung, die frische Luft, die Sonne – das alles gehört für mich zu einem gesunden Leben dazu.

Werden Sie mit Ihrem Garten am Tag der offenen Gartentür teilnehmen?

Ja, bei mir können die Leute einen Selbstversorgergarten anschauen. Den habe ich jetzt umgestellt auf Hochbeete, das ist auch noch mal eine spezielle Geschichte, weil viele sich das immer optisch nicht so vorstellen können. Gärten mit Hochbeeten kann man auch gestalterisch schön machen, zum Beispiel mit Spalierobst.

Wer seine Gartentür am 12. Juni öffnet - womit muss er an dem Tag rechnen?

Man sollte so mit hundert Besuchern rechnen. Gerade, wenn Gärten neu dabei sind, ist das Besucherinteresse sehr groß. Das sind die Erfahrungen der Delitzscher. Interview: Nico Fliegner

Wer seinen Garten am 12. Juni von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Gartentür in Eilenburg und Umgebung öffnen möchte, wendet sich bitte bis Ende März telefonisch unter der Rufnummer 0172 6368124 an Steffi Bartmuß.

Steffi Bartmuß – die Gartenflüsterin Steffi Bartmuß ist 41 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Gotha, einem Dorf, das zur Gemeinde Jesewitz gehört. Dort bewirtschaftet sie auf einem etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück drei Gärten. Rund 40 verschiedene Gemüsesorten baut sie im Laufe eines Jahres an, allein 100 Tomatensorten gedeihen bei ihr. Ihre große Leidenschaft ist nicht nur das Gärtnern, sie engagiert sich auch für die Natur und Umwelt. So sammelt sie Spenden, um an Straßenrändern in ihrer Heimatgemeinde neue Obstbäume pflanzen zu können. Die Aktionen sind sehr erfolgreich, mehrere Tausend Euro kamen schon zusammen, Hunderte Bäume konnten gepflanzt werden wie zuletzt am 28. März in Pehritzsch, wo 41 Bäume, darunter Pflaume, Birne und Apfel, gepflanzt wurden. Zudem engagiert sich Steffi Bartmuß kommunalpolitisch. Sie sitzt im Jesewitzer Gemeinderat für die Freie Wählervereinigung Natur und Heimat. Als Gartenflüsterin ist sie auch im Internet unterwegs und gibt Gartenkurse und Kräuterabende (www.gartenfluesterin.de).

Von Nico Fliegner