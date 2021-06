Die schönsten Gärten in Eilenburg und Umgebung anschauen – das ist beim Tag der offenen Gartentür am 12. Juni möglich. Die LVZ zeigt im Vorfeld, wer alles mitmacht und auf welche Gärten man sich freuen kann. Auf dem Schwarzbachhof in Sprotta wird ein klassischer Bauerngarten bewirtschaftet.