Gotha

Erstmals findet am 12. Juni in Eilenburg der Tag der offenen Gartentür statt. Die LVZ stellt die Teilnehmenden und ihre Gärten in einer kleinen Serie vor, heute: Steffi Bartmuß und ihr Selbstversorger-Garten in Gotha.

Wenn Steffi Bartmuß Lust auf Obst und Gemüse verspürt, ist ihr Weg zum Ziel denkbar kurz. Statt sich ins Auto zu setzen und zur nächsten Einkaufsmöglichkeit zu fahren, muss die Gothaerin lediglich 30 Schritte aus der Haustür machen. Alles was sie dabei braucht, ist ein Korb.

Über 40 Gemüsesorten

Ihre Eltern, von denen Bartmuß den Garten geerbt hat, gärtnerten noch fürs Auge. Doch die 41-Jährige änderte den Kurs mehr und mehr in Richtung Selbstversorgung. Statt englischem Rasen und akkurat geschnittenen Bäumen prägen nun Anbauflächen das Erscheinungsbild – doch das Grün ist trotzdem erhalten geblieben. Angefangen mit einfachen Hügelbeeten kamen in den vergangenen vier Jahren zahlreiche Hochbeete hinzu, auf denen die verschiedensten Pflanzen sprießen und gedeihen. Mittlerweile baut Bartmuß über 40 Gemüsesorten bei sich im Garten an – von Möhren und Tomaten über Kartoffeln bis zum Kohl ist alles dabei. Obstbäume liefern darüber hinaus einen reichen Vorrat an Sauerkirschen, Birnen oder Walnüssen.

Das ist der Tag der offenen Gartentür In Delitzsch oder Taucha gibt es ihn bereits, in Eilenburg und Umgebung feiert er nun Premiere. Beim Tag der offenen Gartentür laden am Samstag, 12. Juni, sieben Privatleute in ihre Gärten ein. Der Eintritt ist frei. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Groß und Klein die Grünoasen erkunden und ins Gespräch mit den Besitzerinnen und Besitzern kommen. Mit Selbstversorger-, Bauern- oder mediterranem Garten ist eine große Bandbreite vertreten.

Selbstversorgungskurse zum naturnahen Gärtnern

So reich, dass Bartmuß die Ernte allein gar nicht verbrauchen kann. „Ich koche viel ein und den Rest verwende ich für meine Kurse“, erklärt die 41-Jährige. Denn als „Gartenflüsterin“ bietet sie Selbstversorgungskurse an, bei denen Interessierte Tipps und Tricks zum naturnahen Gärtnern lernen können und was man in der Küche mit der eigenen Ernte anschließend so alles anstellen kann.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jeder Garten ist anders. Und ein Stück weit kann man darin auch die Persönlichkeit eines Menschen entdecken“, findet Bartmuß, die beim Tag der offenen Gartentür neue Ideen sammeln und sich inspirieren lassen will, aber auch einfach Zeit in der Natur verbringen möchte. Denn eines steht für sie fest: Egal, ob Tiere oder Pflanzen – im Garten gibt es immer etwas zu beobachten.

Steffi Bartmuß, Nordstraße 1, 04838 Jesewitz/Ortsteil Gotha, Zufahrt zum Garten über Groitzscher Straße und Agrargenossenschaft

Von Simon Ecker