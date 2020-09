Eilenburg

Am Sonntag findet deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto: „Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ statt. Über 7500 Denkmale stehen für Besucher offen, so auch in Eilenburg.

Sorben- und Mauerturm werden geöffnet

Der Eilenburger Burgverein öffnet und betreut am Sonntag von 10 bis 17 Uhr den Mauer- und Sorbenturm, das Torhaus und die Schlosskeller auf dem Burgberggelände. Zusätzlich findet 11 Uhr und 15 Uhr eine Führung über den Schlossberg statt.

Im Torhaus und Sorbenturm sind Bilder des Hobbymalers Peter Beyer zu betrachten. Außerdem lohnt ein Rundgang über das Burgareal immer, denn man kann nicht nur schöne Ausblicke genießen, auch der Kräutergarten und die nachgebauten Fundamente des Burgfriedes sind sehenswert.

Interessant für Kinder sind der „Lauschberg“, der auf der Fläche des ehemaligen Schlossbrunnens steht und die „Erbsenschütte“. Beide haben etwas mit der Sage über die Eilenburger Heinzelmännchen „Des kleinen Volkes Hochzeitsfest“ zu tun.

Besichtigungen und Führungen sind kostenfrei. Die Besucher werden gebeten, in den geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen und die hygienischen Maßnahmen zu beachten.

Besichtigung des Wasserturms

Der Eilenburger Geschichts- und Museumsverein öffnet von 10 bis 17 Uhr die Pforten des Wasserturms für Interessierte. Der Turm wurde 1915/1916 durch die Firma Dykerhoff und Widmann AG aus Dresden auf dem Gelände der Fabrik des Leipziger Industriellen Ernst Mey gebaut. Er ist eines der Wahrzeichen der Stadt Eilenburg und bereits von weitem sichtbar. Zahlreiche Stufen sind zu bewältigen, um auf die Höhe der Aussichtsplattform zu gelangen. Von dort aus ist über große Fenster mit typischen Industrie-Eisenrahmen ein Blick auf die Altstadt, weit in die Auenlandschaft und die weitere Umgebung möglich. Obwohl das Bauwerk ein Zweckbau war, sind im Inneren interessante und wunderschöne Details zu finden.

Aufgrund der aktuellen Situation sind Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen einzuhalten. Beim Besuch des Wasserturms besteht Maskenpflicht. Der Eintritt ist kostenfrei.

Kirchen in Eilenburg öffnen ebenfalls ihre Türen

Auch die Marienkirche sowie die Nikolaikirche haben von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Name der Marienkirche ist älter als die Stadt Eilenburg, denn er bezeichnete ein Gotteshaus St. Marien auf dem Berg vor dem Burgward „Ilburg“, was Lehmburg bedeutete. Hervorzuheben ist die zur Jahrtausendwende sanierte Geißler-Orgel aus dem Jahr 1863.

Die Nikolaikirche gehört zu den ältesten Kirchenstandorten der Umgebung. Sie ist heute das älteste Bauwerk des Stadtzentrums von Eilenburg. Besichtigungen sind kostenfrei. Die Besucher werden gebeten, in den geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen und die hygienischen Maßnahmen zu beachten.

