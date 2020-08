Talk-Point wirbt für großes Pokalfinale in Eilenburg

Eilenburg

Das Sachsenpokalfinale, das der FC Eilenburg und der Chemnitzer FC am Samstag bestreiten, ist inzwischen auch im öffentlichen Raum sichtbar – und das in der ersten Reihe: Das Unternehmen Talk-Point in Eilenburg wirbt auf einer großen Videoleinwand am Bahnhof – dem Firmensitz des Unternehmens – für das mit Spannung erwartete Spiel.

Werbung auf Videoleinwand

Etwa alle drei Minuten sind auf der rund fünf mal vier Meter großen Leinwand die Vereinslogos der beiden Fußballclubs zu sehen mit dem Hinweis, dass das Pokalspiel am 22. August um 14.45 Uhr im Ilburg-Stadion steigt. „Wir sind seit 20 Jahren Kooperationspartner des FCE und wollen mit dieser kostenlosen Werbung auch einen Mehrwert für die Stadt bieten“, sagt Fabian Beuche, Marketing-Manager des Unternehmens, das 100 Mitarbeiter beschäftigt. Talk-Point betreibt unter anderem einen Online-Handel für Elektronik-Artikel. Monatlich werden 30 000 Bestellungen abgefertigt. Für das Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, für das Fußball-Highlight zu werben. Denn täglich kommen Hunderte Menschen vorbei. nf

Hier gibt es Karten

Karten gibt es noch bis Samstag (9 bis 12 Uhr) im Sparkassen-Nachwuchsleistungszentrum in Eilenburg in der Hainicher Aue. Kosten pro Ticket: 15 Euro.

Von Nico Fliegner