Telekom will neuen Funkmast in Liemehna bauen

Jesewitz

Die Deutsche Telekom, die bereits Funkmasten in Jesewitz und Krostitz hat, will mit einem dritten Mast bei Liemehna einen weißen Fleck bei der LTE-Versorgung schließen. In Liemehna ist das aber offensichtlich, anders als in anderen Orten, kein wirkliches Aufregerthema.

Eine der Folien, die Bolko Weilandt, Kommunalbeauftragter Mobilfunk bei der Telekom, im Gemeinderat präsentiert hat. Quelle: Ilka Fischer

Obwohl die Information über dieses Vorhaben mit der Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung öffentlich angekündigt worden war, fanden am Donnerstag nur zwei Liemehnaer den Weg in die Aula der Jesewitzer Grundschule. Hier informierte Bolko Weilandt, Kommunalbeauftragter Mobilfunk bei der Telekom, dass das Unternehmen reichlich 200 Meter vom Ortskern östlich auf der Anhöhe in Richtung Zschettgau bereits ein geeignetes Grundstück gepachtet habe. Dort soll in anderthalb bis zwei Jahren ein 45 Meter hoher Mast für LTE errichtet werden. Dieser sei prinzipiell auch für 5G geeignet, was er selbst aber derzeit nicht an diesem Standort sehe. Ungeklärt blieb an diesem Abend aber die Anfrage aus dem Gemeinderat, warum die Telekom nicht einen nur etwa 300 Meter entfernten Mast in der Salzstraße mit nutze.

Am Windberg gibt es bisher keinen Empfang

Obwohl es an diesem Abend auch Aussagen gab, dass Liemehna gar keine bessere Versorgung brauche, freute sich zumindest Besucherin Michaela Schubert über die Ankündigung. Sie sagte gegenüber der LVZ: „Ich wohne am Windberg und damit am tiefsten Punkt. Meist habe ich nur einen halben Balken auf dem Handy. Wenn sich das nun ändert, darüber würde ich mich schon freuen.“

