Tempo 30 in Pehritzsch: Ein Dorf macht langsam

Pehritzsch

„Sehen Sie hier die Kurve? Kaum einsehbar und trotzdem sind viele hier mit 60 rum“, sagt Stefan Bär, während er blinkt, um vom Ortseingang aus eine scharfe Biegung auf dem Mühlweg zu nehmen. Ob dem Jesewitzer Gemeinderat (Wählervereinigung Pehritzsch) hier etwas entgegenkommt, sieht er erst, wenn er bereits eingelenkt hat. „Das war gefährlich, denn durch den Kindersport ist hier viel Bewegung. Einige können schon allein mit dem Fahrrad zum Sportplatz fahren und kommen dann auch hier lang.“

Einwohner kämpften lange für Zone 30

Bär spricht in der Vergangenheitsform, weil die Einwohnerinnen und Einwohner von Pehritzsch im letzten Jahr einen kleinen Sieg errungen haben, nachdem sie seit über fünf Jahren für ein gemäßigtes Tempo im Dorf kämpften. Es gab Unterschriftenaktionen und Vor-Ort-Begehungen mit Behördenvertretern und der Polizei. Nun hat sich ihr Bemühen endlich ausgezahlt. Seit Februar stehen die 2021 georderten Schilder an den Ortseingängen, die ganz Pehritzsch als 30er-Zone ausweisen.

Bär ist darüber genauso erleichtert wie Ortsvorsteherin Andrea Herold. „Wir haben hier nun einmal viele Kinder, kleine Kinder“, sagt sie. Für sie gebe es in Pehritzsch eine Menge kritischer Stellen, wie etwa die unübersichtliche Kreuzung im Übergang zum Oberdorf und die vielen Kurven, die schon für Erwachsene eine Herausforderung darstellen. „Kinder können da nur schwer einschätzen, ob ein Auto kommt.“

Viele Kurven in Pehritzsch sind mit Vorsicht zu befahren. Hier sieht man etwa kaum, ob jemand entgegenkommt. Quelle: Hanna Gerwig

Unübersichtliche Kurven Gefahr für Kinder

Zudem sei der Spielplatz genau an der Hauptstraße, fügt Herold hinzu. Der sei zwar mit einem Zaun abgesichert, aber was, wenn doch mal ein Ball darüber fliege und ein Kind in einem ungünstigen Moment hinterher renne? Verschärft werde die Situation dort zudem durch die zentrale Bushaltestelle des Ortes. Umso besser findet Herold, dass nun auch der Nahverkehr abbremsen muss.

Auch die Ringstraße stand im Fokus der Überlegungen. „Da ist auch kein richtiger Fußweg mehr, die Leute haben sich sehr oft beschwert“, sagt Stefan Bär. Einmal habe man in der Nähe der Ortseinfahrt ein Zählwerk mit Geschwindigkeitsmesser aufgestellt – ebenfalls in einer unübersichtlichen Kurve. „Da waren sie alle ganz erschrocken. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei 78 Stundenkilometer“, so Bär.

Der Spielplatz an der Hauptstraße liegt an der zentralen Bushaltestelle. Quelle: Hanna Gerwig

Akzeptanz, aber auch Kritik in Pehritzsch

Alles in allem stoße die neue Regelung auf Akzeptanz. „Natürlich gab es auch Einwände“, lenkt Herold ein. „Die Hauptstraße hat zwei Seiten Fußweg, ist breit. Das ist alles richtig. Aber es herrscht eben auch viel Verkehr im Dorf.“ Kritik gibt es auch daran, dass sich die Vorfahrtsregeln – an die viele Pehritzscher und Ortskundige seit Jahren gewöhnt sind – durch die 30er-Zone geändert haben. So besteht die Befürchtung, dass es zu einer Häufung von Unfällen kommen könnte. „Wobei ich sage, wenn ich wirklich 30 fahre, dann stehe ich auch schneller auf den Bremsen“, sagt Herold. Geknallt habe es bisher zumindest noch nicht.

„Leute, die sich darüber aufregen, gibt es immer. Aber allgemein ist die neue Beschilderung eine gute Sache“, fährt sie fort. Sie denke dabei vor allem an Familien, ältere Bewohner und direkte Anlieger. „Für den Lärm im Dorf ist es ebenfalls nichts Verkehrtes“, so die Ortsvorsteherin. Und auch mit gedrosselter Geschwindigkeit sei Pehritzsch doch schnell durchquert. „Wir sind ein kleines Sackgassendorf.“

Neue Regelung macht sich im Tempo bemerkbar

Und, zeigt die Regelung Wirkung? Herold und Bär sind sich einig. „Ja, zumindest gedrosselt ist die Geschwindigkeit“, sagt der Gemeinderat. „Vielleicht fahren sie nicht immer auf den Punkt“, vermutet Herold. Aber sie freue sich schon, wenn es bei Tempo 40 bleibe und die Hauptstraße nicht wieder mit 60 befahren werde. Eine Ausnahme in der Gemeinde Jesewitz ist Pehritzsch mit seiner 30er-Zone übrigens nicht – gleiches gilt etwa in Wölpern schon seit Jahren.

Von Hanna Gerwig