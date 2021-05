Die Schnelltest-Stationen in Nordsachsen öffnen ab Montag kürzer, so in Delitzsch, Eilenburg, Krostitz und Löbnitz. Der Bedarf war zurückgegangen. Doch nun gelten plötzlich Selbsttests an vielen Stellen nicht mehr. Sind erneut Warteschlangen programmiert? Hier gibt es die neuen Öffnungszeiten.