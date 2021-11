Eilenburg

Es riecht etwas streng, Gebell ist auf dem Gelände zu hören, hinter den Türen das Mauzen von Katzen. Ein normaler Mittwochmorgen für Annett Albrecht (35). Sie hat die Verantwortung für 135 Katzen und 47 Hunde. Dazu kommen noch Kaninchen, Schafe, Waschbären und aktuell einige Igel.

Überzeugung und Berufung

9 Uhr: Tierärztin Franziska Ackermann spritzt Mischling Adina ein Antibiotikum. Fünf Minuten zuvor hat Annett Albrecht den schweren Hund vom Außenbereich bis zum Behandlungstisch getragen. Adina hatte sich auf den Teppich im Eingangsbereich gesetzt und sich von da keinen Zentimeter wegbewegt. Sie ist Patientin Nr. 16 und damit die Letzte für heute. Schnell noch ein Leckerli fürs Tapfersein – dabei fällt Annett Albrechts Terminkalender in das Desinfektionsbecken. „Heut ist der Wurm drin“, Annett Albrecht nimmt es gelassen.

Adina ist schon 9 Jahre alt und manchmal eine kleine Zicke. Wie auch am Mittwochmorgen, als sie keinerlei Lust auf den Check beim Tierarzt hat. Quelle: Tierheim Eilenburg

An vier Tagen in der Woche ist der Tierarzt vor Ort. „Wir haben im Monat über den Daumen gepeilt Tierarztkosten von 5000 Euro“ schätzt Annett Albrecht. Wer ein Tier aus dem Tierheim aufnimmt, zahlt eine Schutzgebühr. Bei Katzen liegt diese bei 70 Euro, für Hunde werden 250 Euro fällig. „Das deckt aber nicht im geringsten die Kosten, die bei uns anfallen.“ Dies ist ein Job, den man aus Überzeugung und Berufung machen muss, sagt Annett Albrecht.

9.10 Uhr: Das laute Klirren der Klingel schallt durch die Räume. Annett Albrecht läuft zielstrebig auf eine Transportbox zu, über der ein rotes Handtuch liegt. Kater Charly wurde kastriert und wird nun von seiner Finderin abgeholt. Zugelaufene Katzen können im Tierheim kostenfrei kastriert werden. Zum Austausch bringt die ältere Dame drei große Mehrwegtüten mit aussortierten Bettlaken, Handtüchern und Tischdecken vorbei und gibt Annett Albrecht einen Schein für die Spendendose. Die Stoffe werden genutzt, um die Räume der Tiere gemütlicher zu gestalten und Schlafplätze einzurichten. „Davon wird immer viel gebraucht, wenn es kaputt oder dreckig ist, können wir es so gut austauschen.“ Die Chefin packt die Tüten zu weiteren prall gefüllten Wäschekörben.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es folgt ein Rundgang über die Außenanlagen. Vier große Bereiche gibt es für die Hunde, die in Gruppen oder abwechselnd über das Gelände toben dürfen. Mit freudigem Gebell wird sie schon begrüßt. Annett Albrecht kennt ihre Tiere. Zu jedem kann sie Geschichten erzählen. „Destiny ist ein sehr verschlossener Mischling. Für sie gibt es immer wieder Interessenten, aber man muss lange mit ihr arbeiten, um Vertrauen aufzubauen.“ Sie schaut den dunkel und hellgrau getigerten Hund mit den zwei unterschiedlich farbigen Augen liebevoll an.

Destiny ist ein Spezialfall. Die Hündin hatte schon sehr viele Interessenten, jedoch muss man ruhig auf das Tier mit dem besonderen Fell eingehen. Quelle: Tierheim Eilenburg

So können Sie einen Hund aus dem Tierheim aufnehmen.

Einen Hund unterm Weihnachtsbaum verschenken – so leicht ist das Klischee in Eilenburg nicht zu erfüllen. Interessenten sollten zehn Mal mit dem Hund, den sie im Auge haben, spazieren gehen. „Einige springen schon hier ab, weil sie sich vorstellen, dass der Hund gleich auf sie zu gerannt kommt und sich freut, sie zu sehen. Er freut sich eher, nach dem Spaziergang wieder hier in seinem jetzigen Zuhause zu sein. Das enttäuscht die Leute manchmal.“

In der zweiten Phase wird der Hund dreimal jeweils für einen Tag zu der neuen Familie mitgegeben. Zuvor wurden hier bereits die Haltungsbedingungen überprüft. Als letztes folgt eine vierwöchige Testphase. „Das ist normalerweise der Ablauf. Wir haben aber auch unsere Spezialfälle.“ Der Hund muss auch zum Besitzer passen. Annett Albrecht zeigt auf Sito. „Da ist etwas von einem Arbeitshund mit drin, der muss auch beschäftigt werden.“ Er braucht sportliche Leute, die beispielsweise Radtouren mit ihm machen. „Sonst fangen sie ganz schnell an, Blödsinn zu machen, hauen ab, beißen oder wollen kampeln, eben die Energie rauslassen.“ Liebevoll schauen sich die beiden an.

Sito ist eine Sportskanone. Er braucht extrem viel Bewegung und ist ein sehr intelligenter Hund dem man viel beibringen könnte, ihn aber auch sehr viel bewegen muss. Quelle: Tierheim Eilenburg

Und wo man hinsieht Katzen

Die Katzen leben in sechs Räumen. Aktuell 10 bis 14 Stück pro Raum, das ist bereits die Obergrenze für die Zimmer. Aber auch in allen anderen Räumen, die es hergeben, werden aktuell Katzen untergebracht. In der Quarantänestation sitzen etliche Katzenkinder, die noch untersucht werden oder gerade einen sehr ansteckenden Katzenschnupfen auskurieren. 135 Katzen werden täglich versorgt, gefüttert und, wenn die wenige Zeit es hergibt, beschäftigt.

Kleine Katzen werden nur zu zweit vermittelt. „Man unterschätzt den Aufwand der Beschäftigung. Die Kleinen wollen besonders viel spielen. So haben sie auf jeden Fall jemanden.“ Annett Albrecht kann auch hier eine getigerte Katze von der anderen unterscheiden. „Mit der Zeit erkennt man sie an ihren Eigenheiten.“ Sie lacht. Rote Katzen und langhaarige Katzen bleiben meist nie lange. Auch die dreifarbige Silver wird sicher bald vermittelt sein. Schwarze Katzen haben es da leider etwas schwieriger. Bei der Vermittlung wird auch auf die Sicherheit geachtet. Sollte ein Balkon vorhanden sein, muss dieser mit einem Netz geschützt werden. Bei Fenstern müssen ein sogenannter Kippschutz und ein Fliegengitter befestigt werden.

Corona-Haustiere und Erfahrungen aus der Pandemie

„Bei uns werden durch Corona nicht mehr Tiere abgegeben und auch nicht mehr geholt.“ Für Annett Albrecht sind die Zahlen normal. Sehr viele Katzen sind aktuell im Tierheim. Die Auslastung ist gerade erreicht. „Der Prozess, ein Tier bei sich aufzunehmen, dauert ja auch eine Weile, so dass es bei uns auch gar nicht so einfach gewesen wäre, einen Homeoffice-Begleiter bei sich aufzunehmen.“ Seit Beginn der Pandemie ist jedoch eines neu: Paten und Interessenten werden gebeten, Termine im Vorfeld auszumachen. „Das werden wir beibehalten“, beschreibt Annett Albrecht, „die Tiere sind viel ruhiger und wir können uns besser auf die einzelne Vermittlung konzentrieren.“

Mehr als Gassigehen und kraulen

„Die meisten Leute stellen sich die Arbeit anders vor.“ Annett Albrecht ist umgeben von vielen Freiwilligen, die hier beispielsweise ein Freiwilliges Ökologisches Jahr machen oder sich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes engagieren. „Ohne diese Leute würde das alles nicht funktionieren. Aber 90 Prozent der Arbeit sind Putzen, Füttern und solche Aufgaben, deswegen gibt es bei uns auch immer einen Probetag.“

10.15 Uhr: Das Telefon klingelt zum dritten Mal in den letzten fünf Minuten. Annett Albrecht geht ran. Eine Wohnungskatze soll abgegeben werden. Sie verträgt sich nicht mit Kindern. Eckdaten zum Impfzustand werden ausgetauscht. Das Gespräch wird vertagt, bis die Untersuchungen durch sind. „Auf zwei abgegebene Katzen kommt aktuell auch noch ein Igel.“ Die Igel werden für den Winter aufgepäppelt. Volle Näpfe stehen dem kleinen Igel zur Verfügung. Am Gitter der Zettel „265 Gramm“. 600 Gramm sollte ein Igel wiegen, damit er gut überwintern kann. Dafür gibt es im Tierschutzzentrum Eilenburg auch einen geschützten Bereich. Der Igelgarten besteht aus drei abgetrennten Bereichen, in denen unterschiedliche Häuschen stehen, die mit Stroh für den Winter ausgekleidet werden.

Dieser Igel wiegt aktuell 256 Gramm. 600 Gramm muss er auf die Waage bringen um den Winter draußen in der Natur zu überstehen. Quelle: Juliane Staretzek

Von Juliane Staretzek