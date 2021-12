Eilenburg

„Bald ist Weihnachten, jetzt möchte ich endlich was fürs Tierheim machen“ – mit diesen Worten überraschte Helena Jaekel in den Herbstferien ihre Mutter. Sie wolle Spenden für das Tierheim sammeln, erzählte die Neunjährige. Gesagt – getan. Zunächst malte sie Bilder von Katzen und Hunden, um erste Plakate zu entwerfen. Sie überzeugte ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse 4a des Bildungszentrums Püchau und schließlich auch Schulleiterin Annett Ullrich.

Spenden werden in Papiertonne gesammelt

Um zu erfahren, was eigentlich wirklich gebraucht wird, besuchte Helena mit ihrer Familie die Tierheime in Eilenburg und Wurzen und fragte nach. „In der Schule haben wir dann eine Papiertonne aufgestellt. Darin wurden die Spenden gesammelt und die Kinder haben sie anschließend sortiert“, beschreibt Schulleiterin Annett Ullrich stolz. Die Schülerinnen und Schüler bildeten eine Kette durch das Schulhaus, um die Spenden in die Autos zu verladen. Aufgeteilt werden sollte es dann an die Tierheime in Wurzen und Eilenburg.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktion soll fortgesetzt werden

In dieser Woche wurden die Spenden nun dem Eilenburger Tierheim übergeben. Der große Kofferraum war voll geladen mit Futter, Spielzeug und Tierpflegeprodukten. Vor Ort wurden die Spenden in die Handwagen des Tierheims geladen. Die drei Freundinnen Helena, Elie und Lacey staunen selbst immer wieder darüber, wie viel da zusammengekommen ist. Nach der Arbeit dann das Vergnügen, die drei Mädels gingen mit dem Welpen Bella noch eine Runde spazieren.

Der Quelle: Juliane Staretzek

Für Schulleiterin Annett Ullrich ist nun klar: „Angestoßen durch Helena wollen wir die Spendenaktion jetzt zu einer Tradition an unserer Schule machen.“

Von Juliane Staretzek