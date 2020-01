Tierheim Eilenburg: So viele Hunde und Katzen sind vermittelt

1900 Dörfer traten bundesweit an, 30 kamen ins Finale – und mit Langenreichenbach hat der einzige nordsächsische Vertreter beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ den Sprung auf einen Silber-Platz geschafft. Das wurde am Freitag auf der Grünen Woche in Berlin gefeiert.