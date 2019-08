Eilenburg

In diesem Jahr feiert der Eilenburger Tierpark, der inzwischen jährlich 75 000 Gäste zählt, seinen 60. Geburtstag. Es handelt sich dabei um eine Erfolgsgeschichte mit vielen tierischen und menschlichen Geschichten. Die Besten davon veröffentlichen wir hier in loser Reihenfolge.

In Teil 2 geht es noch einmal um die Hutaffen, konkret: Warum ein Affenbiss für Gaudi sorgt und eine besondere Arzthilfe in Erinnerung bleibt.

Ein Affenbiss , der für Gaudi sorgt

Heute kann Elsbeth Uhlig darüber schmunzeln. Doch vor rund vier Jahrzehnten war der Frau des damaligen und inzwischen verstorbenen Tierparkchefs Siegfried Uhlig nicht so zumute.

„Nach einem Urlaub war einiges aufzuarbeiten. Wohl auch deshalb vergaß mein Mann, die Tür des Affenkäfigs zu verriegeln. Als Siegfried es bemerkte, schaukelte Heini auf der Tür. Lulu und Bimbo waren auf dem Weg nach draußen. Mein Mann schrie die drei Affen daher an. Lulu und Bimbo verzogen sich daraufhin verschreckt nach drinnen. Nur Heini, den Anführer der Gruppe, interessierte das nicht. Er ließ sich doch nicht von einem Brüllen ins Bockshorn jagen. Siegfried hat ihn daher mit den Händen gepackt, wofür sich Heini rächte und ihm gleich beide Handgelenke durchbiss. Mehrere Tage lag mein Mann deshalb im Krankenhaus. Damals sammelten sich die Angehörigen zu den Besuchszeiten am Mittwoch und Sonntag immer vor der Klinik. Mich kannten viele. Und es gab immer ein großes Gaudi, wenn ich auf Nachfrage erzählte: ‚Ich besuche meinen Mann, den hat der Affe gebissen.‘ Die Rache von Heini blieb übrigens ohne Folgen. Die Handgelenke heilten.“

Die besondere Arzthilfe

Heini, Bimbo und Lulu lebten sich schnell ein. Elsbeth Uhlig: „Irgendwann wurde das erste kleine Äffchen geboren. Doch irgendwas ging schief. Es muss seiner Mutter Lulu wohl verloren gegangen sein. Jedenfalls lag das Kleine allein im Sand. Wir haben daher den kleinen Affen rausgeholt und mit einem Tuch gewärmt. Doch wie weiter? Mit Hutaffen kannte sich ja keiner aus. Mein Mann ist dann auch nicht zu einem Tierarzt, sondern zu der Kinderärztin Dr. Bartsch gegangen. ,Frau Doktor, Sie müssen mal kommen, wir haben mit unserem kleinen Affen ein Problem.’ Sie kam sofort und noch vor dem Käfig hat sie das Neugeborene mit einem Stethoskop abgehorcht, das größer als der ganze Affe war. Wie laut und schnell das Herz gepocht hat, wissen wir nicht. Aber es hat geholfen. Denn vermutlich hat diese Aktion bei Lulu die Mütterinstinkte geweckt. Jedenfalls griff sie plötzlich mit ihrem Arm durch die nur fünf Zentimeter auseinander stehenden Gitterstäbe durch und holte ihr erstes Kind von der Ärztin weg und zu sich wieder rein.“ Seitdem hat es mit den beiden geklappt. Der besonderen ärztlichen (Nach)-Hilfe sei Dank.

