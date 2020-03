Tierpark Eilenburg: Doppelglück für Tarzan und Jane

Eilenburg

Die Rothandtamarine im Glück: Erst haben sich die Tierpflegerinnen des Eilenburger Tierparks in die knapp 30 Zentimeter großen schwarzen Teufel verliebt. Schnell war damit klar: Die Krallenaffen, die eigentlich nur als temporäre Besetzung für die nicht lieferbaren Kaiserschnurrbartamarine gedacht waren, bleiben dauerhaft im neuen Eilenburger Tropenhaus.

Eine besondere Patin

Inzwischen steht auch fest: Die beiden, die seit wenigen Tagen übrigens Tarzan und Jane heißen, haben mit der Eilenburger Wohnungsbau und -verwaltungsgesellschaft (EWV) eine besondere Patin gefunden. Denn sie hat die Patenschaft nicht nur über beide Tiere, sondern auch noch gleich für fünf Jahre übernommen. 2500 Euro hat die EWV dafür auf einen Schlag an den Tierparkverein überwiesen und damit so viel wie noch kein anderer der aktuell 120 Paten. Die EWV, die auch schon den Hutaffen-Tierpark-Wegweiser an der Hausfassade im Bereich des Marktplatzes mitfinanziert hat, sieht das Geld gut angelegt. Geschäftsführerin Birgit Bendix-Bade: „Wir sind natürlich für unsere Mieter an einem schönen Umfeld interessiert. Der Tierpark gehört dazu. Was ich hier nicht nur im Tropicana gesehen habe, davon bin ich, die zugegebenermaßen etliche Jahre nicht im Tierpark war, einfach nur begeistert.“

Affenliebe darf weitergehen

Jane und Tarzan hätten natürlich auch ohne diese Patin immer ausreichend viel Futter, das vor allem aus frischen Gemüse und Obst besteht, bekommen. Doch die 2500 Euro helfen dem Tierparkverein, der nur ein Drittel seines 450 000-Euro-Etats als städtischen Zuschuss bekommt, um das neu eröffnete Tropicana weiter zu entwickeln. Und wer weiß, wohin die Affenliebe noch führt. Nachwuchs wäre jedenfalls willkommen.

Von Ilka Fischer