Tierpark Eilenburg: Eine Ehe, die nie geschieden wurde

In diesem Jahr feiert der Eilenburger Tierpark, der inzwischen jährlich 75 000 Gäste zählt, seinen 60. Geburtstag. Es handelt sich dabei um eine Erfolgsgeschichte mit vielen tierischen und menschlichen Geschichten. Die Besten davon veröffentlichen wir hier in loser Reihenfolge. In Teil 9 geht es darum, warum eine Ziege zum Pony, eine Krähe mit dem Regenschirm attackiert und eine Ehe trotz Trennung nie geschieden wurde.

Was, das ist eine Ziege?

Das Gras draußen ist immer saftiger. Und irgendwann hatten die Ziegen begriffen, wie sie aus dem Streichelgehege raus und dorthin kommen. Auch der inzwischen verstorbene Harald schlenderte öfter draußen herum. Er war verglichen mit den Zwergen-Mischlingen ziemlich groß, so dass manche Besucher verwundert fragen. „Was, das ist auch eine Ziege?“ Ja, genau genommen war es aber ein Ziegenbock, nur eben ohne Hörner. Das will nicht jeder gleich glauben. Scherzhaft erwiderten die Tierpfleger dann manchmal: „Wir haben einen so Großen in der Gruppe, damit sich Leute mit Rückenschmerzen beim Streicheln nicht bücken müssen.“

Doch Harald sorgte auch ansonsten für Aufregung. Einmal kam ein Besucher ganz aufgeregt zum Tierpfleger und sagte: „Sie müssen das Pony einfangen, was da hinten frei herum läuft.“

Selbst als Plastekrähe lebt es sich gefährlich

Eine von zwei Krähen, die auf die Wellensittiche aufpasst. Quelle: Carsten Lippert

Selbst als Plastekrähe lebt es sich gefährlich. Zwei davon saßen bereits auf der alten Wellensittichvoliere, um die Waldkäuze von ihren nächtlichen Beutezügen abzuhalten. Das funktioniert tatsächlich. Doch dass die Krähen selbst Opfer werden könnten, daran dachte keiner. Zu Halloween 2010 fuchtelte nämlich ein Herr mit seinem Regenschirm vor der Voliere. Er versuchte offensichtlich, die Krähen zu verscheuchen. Doch da sich diese in keinerlei Weise beeindruckt zeigten, gab er schließlich auf. Und die Wellensittiche waren froh, dass er ihre Beschützer nicht doch noch mit der Schirmspitze abgeschlagen hat. Übrigens: Auch auf der 2015 neu errichteten und nun begehbaren Wellensitichvoliere passen Krähen auf die Wellensittiche auf.

Eine Ehe, die nie geschieden wurde

Diese Ehe ist nirgendwo registriert. Doch Elsbeth Uhlig (85), die Frau des ersten Tierparkchefs Siegfried Uhlig (1965 bis 1985), bezeugt: „Unsere ganze Familie samt Tochter und Schwiegereltern war und ist mit dem Tierpark verheiratet.“ Ihr Mann, der 2015 verstarb, lernte erst Bäcker und arbeitete später als Handwerker im Eilenburger Chemiewerk (ECW). Dass er den Heimatzoo übernahm, hat viel mit Karl Engelmann, dem damaligen Stadtverordentenvorsteher, zu tun. Seine Tochter Rosel Meglin: „Mein Vater hat sich sehr für den Park engagiert und wusste, dass der Heimattiergarten bei Siegfried Uhlig in den richtigen Händen ist. Vieler Überredungskünste bedurfte es damals nicht. Ich kann mich auch noch an viele Wochenenden erinnern, wo sie gemeinsam im Park gearbeitet haben“, so Meglin.

Die Arbeitsbedingungen von damals waren eigentlich gar keine. „Noch 1965 gab es neben den ersten Gehegen bloß einen jämmerlichen Holzschuppen und eine Wasserleitung. Als Toilette diente die öffentliche in der Bahnhofsstraße“, weiß Elsbeth Uhlig und erzählt weiter: „Mein Mann kannte als alter Eilenburger aber viele Eilenburger. Firmen wie das ECW und das EBAWE haben oft geholfen. Und wenn mein Mann bei ihnen doch mal vorne rauskomplimentiert wurde, ist er hinten wieder rein.“ Es war eigentlich immer ein ständiger Kampf um Futter, Fahrzeuge und Material. „Mehr als einmal war die wirtschaftliche Situation kritisch“, weiß Uhlig, die ihrem Mann so manchen Schriftkram abgenommen hat. 1975 wurde mit dem Bau von Wohnung, Toilette und Büro ein großer Schritt gemacht. „Doch die Arbeit zermürbte meinen Mann immer mehr.“ Als Grund sieht Elsbeth Uhlig die doppelte Unterstellung. Die Stadt wollte mit dem Park vor allem repräsentieren, die Stadtwirtschaft musste damit Geld verdienen. „Mein Mann befand sich ständig zwischen Baum und Borke, war mit den Nerven fertig, konnte keine Treppe mehr steigen. Nur vier Wochen, nachdem er mit 55 Jahren den Tiergarten abgab, war er wieder gesund.“

Dass sich der Tierpark so gut entwickelt hat, bekam ihr Mann noch mit. Uhlig: „Das hat ihn sehr gefreut, denn er blieb ihm immer verbunden. Bis zuletzt schauten wir gern im Tierpark vorbei, und ich selbst bin auch noch heute ab und zu dort.“ Denn die eingangs erwähnte Ehe ist zwar nirgends registriert, aber dafür auch nie geschieden worden.

