Tierpark Eilenburg: Geflüchtete aus der Ukraine zahlen keinen Eintritt

Eilenburg

Ukrainische Geflüchtete, die in Eilenburg ein vorübergehendes Zuhause finden, müssen im Tierpark keinen Eintritt zahlen. „Wir haben soeben den kostenlosen Zugang für die in Eilenburg eintreffenden Ukrainer zugesichert. Unser Beistand gilt zuerst den Menschen, die unter diesem barbarischen Überfall zu leiden haben“, heißt es in einem entsprechenden Facebook-Post des Tierpark-Vereins. Jeder möge selbst entscheiden, welchen Beitrag er dazu leisten möchte und kann.

Als Mitglied der Deutschen Tierparkgesellschaft will der Eilenburger Verein außerdem zum Überleben der verbleibenden Einrichtungen in der Ukraine beitragen.

„Selbst in einem besetzten Land werden unsere Kollegen so gut es geht weiterarbeiten“, heißt es dazu. Zunächst sollen 500 Euro gespendet werden – derweil werden weitere Möglichkeiten zur Hilfe gesucht.

Von hgw