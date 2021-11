Eilenburg

Der Eilenburger Tierpark bleibt geöffnet. Allerdings gibt es auch für den Minizoo durch die am Montag in Kraft getretene Corona-Notfallverordnung weitere Einschränkungen. So muss nicht nur das Tropicana geschlossen bleiben. Zusätzlich gilt nun für den Zutritt in den Tierpark die 3-G-Regel.

Kasse prüft Nachweise und erfasst Kontaktdaten

Damit haben nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt. „Zudem müssen wir“, so Tierparkleiter Stefan Teuber, „die Kontakte erfassen.“ Die Kontrolle des 3-G-Nachweises beziehungsweise die Kontakterfassung bedeutet für den Tierparkverein einen enormen Aufwand. Den Besuchern, die seit Mitte November den verminderten Eintrittspreis von drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder zahlen, soll es dennoch so einfach wie möglich gemacht werden. Die Kontaktdaten können an der Kasse beim Einchecken über QR-Code oder handschriftlich vor Ort hinterlassen werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Gaststätte hat täglich geöffnet

Der Tierpark hat derzeit täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Die Gaststätte legt ebenfalls keinen Ruhetag ein und bietet Imbiss, Kaffee und Kuchen an.

Von Ilka Fischer