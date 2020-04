Tierpark Eilenburg lädt ab Montag ein und lockt mit Neuem

Eilenburg

Nicht nur die inzwischen komplette Alpaka-Familie freut sich auf die Tierparkbesucher. „Wir sind einfach nur erleichtert, dass wir am 4. Mai wieder öffnen dürfen“, so Eilenburgs Tierparkchef Stefan Teuber. Auch wenn das Jahr noch lang ist, dem Tierpark fehlen mit der mehr als sechswöchigen Schließzeit jetzt im Frühjahr mindestens 10 000 bis 15 000 Besucher, was eine Mindereinnahme von 40 000 bis 60 000 Euro bedeutet. Eingegangene Spenden und Patenschaftsgelder von rund 7000 Euro federn diesen Verlust allerdings etwas ab, „worüber wir sehr dankbar sind“.

Tropicana bleibt weiter zu

Trotzdem setzt der Tierparkverein als Träger der Einrichtung darauf, dass die Besucher nun trotz weiterer Schließung des Tropicanas, des Freisitzes und des Spielplatzes ab 4. Mai Lust darauf haben, etliche Neuerungen zu entdecken. Dazu gehört sicher der Nachwuchs von Wollschwein Alf und der bei den Maras. Die offensichtlichste kommt aber mit den Alpakas mit einem Niedlichkeitsbonus daher. Nachdem die schwarze und weiße Stute bereits seit 31. März auf der ehemaligen Lamakoppel grasen, gab es am Donnerstag mit dem braunen Hengst aus dem Zoo Hirschfeld die Familienzusammenführung.

Dieser etwa 35 Zentimeter große Minischwein-Eber aus dem Zoo Hirschfeld fackelte nicht lange. Noch am Tag seiner Ankunft in Eilenburg könnte er für Nachwuchs bei den Göttinger Minischweinen gesorgt haben. Quelle: Carsten Lippert

Mit dem gleichen Transport kam übrigens auch ein Minischwein-Eber, der wegen Inzuchtgefahr in Hirschfeld ausziehen musste. Im Gegensatz zu den Alpakas, die noch zu jung für Nachwuchs sind, fackelte der Eber im gesetzten Alter von fünf Jahren nicht lange, so dass noch in diesem Jahr mit Nachwuchs bei den Göttinger Minischweinen zu rechnen ist.

Der Tierpark hat ab Montag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen und Kindergeburtstage sind aber ebenso wie das Tierparkfest zu Pfingsten abgesagt. Inwieweit es eine gastronomische Notversorgung geben darf, wird noch abgeklärt.

Von Ilka Fischer