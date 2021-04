Eilenburg

Dienstagmorgen im Eilenburger Tierpark: Die Sonne blinzelt lediglich, und der Wind fegt eisig. Trotzdem schwingt nach über fünf Monaten das Tor des Heimattierparks das erste Mal wieder für die Besucher auf. Tierpflegerin Peggy Tessmann legt noch schnell die aktuelle Anmeldeliste neben die Kasse. Mathias Teuber putzt am Imbiss-Ausgabefenster den letzten Staub weg. Und Tierparkchef Stefan Teuber zweckt noch schnell die letzten Hinweistafeln an, mit denen die Bereiche mit Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgewiesen werden.

Doch die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen schon viel länger. Nur so konnte der Verein, unmittelbar nachdem der Landkreis am 1. April grünes Licht zur Öffnung am 6. April gegeben hatte, das Buchungsportal auf der Homepage frei schalten. Das vorausschauende Handeln, das durchaus mit einem Risikofaktor verbunden war, zahlt sich damit nun aus.

124 Anmeldungen am ersten Tag

Denn das Portal wird offensichtlich gut gefunden und genutzt. „124 Personen“, so erzählt Stefan Teuber am Dienstag, „haben sich für heute angemeldet. Mittwoch und Donnerstag wollen etwas weniger kommen, aber für Freitag dann schon wieder über 100.“ Das sei mehr als erwartet, selbst wenn der eine oder andere vielleicht am Ende wegen des Wetters dann doch nicht komme, so Stefan Teuber.

Tierpark statt Nordseeküste

Gleich für 9 Uhr hatte sich Tina Sauer-Stoldt mit dem 20 Monate alten Oskar angemeldet. „Eigentlich wären wir jetzt in Großfamilie in einem Ferienhaus an der dänischen Nordseeküste“ so die Eilenburgerin. Doch für ihren Sohn sei auch der Tierpark einfach nur toll. Oskar, der als allererster Besucher nach der Corona-Pause nicht nur ein tierisches Geschenk erhielt, sondern auch die Ziegen mit Knäckebrot füttern durfte, zeigte jedenfalls keinerlei Scheu vor den Tieren, die ihn teilweise noch überragen. Seine Mama kann daher sogar nebenbei erzählen, dass die Testpflicht für sie als Ärztin kein Problem darstellt. „Ich sehe in den Tests vor allem die Chance, uns allen ein Stück Normalität zurückzugeben.“

Testpflicht ist kein Problem

Die Testpflicht ist auch für Familie Meyer aus Trossin kein Problem. Sie haben zu Hause den Selbsttest gemacht, der ja nichts anderes als „in der Nase bohren“ sei. „Wir freuen uns, dass in den Osterferien überhaupt noch was geht“, so Marco Meyer. Während die elfjährige Tochter Clara, die den Test machen musste, unbedingt wieder bei Luchs Tabs vorbeischauen will, kann die fünfjährige Frieda noch ohne Test zu Affen, Esel und Co. „Wir haben gezielt auf der Homepage gesucht, ob der Tierpark vielleicht auf hat und noch am 1. April den Termin gebucht“, erzählt Mandy Meyer.

Marlen Jackman reist am Dienstag mit ihren beiden Töchtern und deren Freundin von Taucha aus an. Quelle: Ilka Fischer

Auch Marlen Jackman, die mit den Töchtern Hettie und Hannah sowie mit deren Freundin Elie aus Taucha angereist ist, hat sich über das Buchungsportal angemeldet und findet „einfach nur toll“, dass der Tierpark wieder auf hat“ und sie nun vor allem die Ponys besuchen können.

An der Kasse und in einigen anderen Bereichen des Tierparks gilt die Maskenpflicht. Quelle: Ilka Fischer

Der Verein, für den der Besuchereintritt die wichtigste Einnahmequelle ist, hofft nun, dass möglichst viele Gäste so denken und den derzeit vermehrten Aufwand nicht scheuen.

Hoffen, dass offen bleibt

„Und vor allem hoffen wir“, so Mathias Teuber, der seit 2007 mit seiner Frau Janett die Tierparkgaststätte betreibt, dass offen bleibt. Denn auch das Hoch- und Runterfahren der Gastronomie, für die übrigens noch Aushilfe und Teilzeitangestellte gesucht werden, koste Geld und Kraft. Obwohl derzeit weder die Gaststätte noch der Freisitz genutzt werden dürfen, bietet der Imbiss neben den Getränken in Einwegbechern alles an, was man auf der Faust essen kann. „Neben Pommes gibt es so beispielsweise auch Fischbrötchen, Bockwurst und Burger.“

Am Dienstag wird das Angebot noch sehr verhalten genutzt. Doch im Tierpark herrscht Optimismus vor. Nicht nur, weil die Sonne im Laufe der Woche immer öfter den Schneegraupel besiegen wird, sondern auch, weil allein in der ersten Öffnungsstunde weitere dreizehn Buchungsmails eingingen.

Testzentrum liegt nur zehn Minuten entfernt

Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich ausnahmsweise auch telefonisch (03423/752984) oder auch noch vor Ort anmelden. Doch Voraussetzung bleibt, dass ein negatives Testergebnis, das maximal 24 Stunden alt sein darf, vorgelegt werden muss. Dabei profitiert der Tierpark aber von seiner zentralen Lage. Denn die kostenfreie Teststation des Landkreises im Rinckart-Haus in der Dr.-Külz-Straße 9 befindet sich nur zehn Minuten zu Fuß entfernt. Hier wird derzeit ohne Anmeldung montags 12 bis 17 Uhr, mittwochs 12 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr getestet.

Museum, Schwimmhalle und Bürgerhaus bleiben weiter geschlossen Während der Tierpark in Eilenburg wieder geöffnet hat, bleiben Museum, Schwimmhalle und Bürgerhaus, die zum Eigenbetrieb Kulturunternehmung gehören, weiter geschlossen. Das Museum könnte theoretisch öffnen, doch davon sieht die Stadtverwaltung ab, da der Bereich Museumspädagogik, also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, derzeit nicht wie gewohnt stattfinden könne, so Heiko Leihe, Chef der Kulturunternehmung. Andererseits müssten sich Bibliothek und Museum bei der Terminbuchung abstimmen, da beide Einrichtungen unter einem Dach agieren. Und drittens sei die Lage generell noch zu unsicher. Im schlimmsten Fall käme die Schließung wieder schneller als gedacht. Nach jetzigem Stand soll das Museum am 1. Mai öffnen. Für die Schwimmhalle gibt es Überlegungen, das Schulschwimmen wieder aufzunehmen. Einen Termin gibt es aber noch nicht. Das Bürgerhaus werde, so Heiko Leihe weiter, frühestens in der zweiten Jahreshälfte öffnen können.

Von Ilka Fischer