Tierpark in Eilenburg öffnet Montag mit Einschränkungen

Sachsen machte es für die Tierparks im wahrsten Sinne des Wortes tierisch spannend. Denn der Freistaat hat erst am 1. Mai die Allgemeinverfügung mit den konkreten Vorgaben veröffentlicht. Daher hat auch der Eilenburger Tierpark vorab handeln müssen.

Fragezeichen beim Tropicana

So wurden im Kassenbereich Eingangs- und Ausgangsweg abgetrennt, Spielplatz, Spielpunkte sowie der Freisitz der Gaststätte abgesperrt. Lediglich einen Verkauf aus dem Ladenfenster der Gaststätte soll es geben. In Sachen Tropicana gibt es auch jetzt noch ein Fragezeichen. Theoretisch wäre ein Besuch wohl unter Auflagen, wozu das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehört, möglich. „Verlockend ist das schon“, so der Leiter Stefan Teuber in einer ersten Reaktion am Freitag. Dies müsse nun aber noch geprüft werden.

Öffnung erst ab 10 Uhr

Klar ist dagegen, dass der Tierpark erst um 10 Uhr (bis 18 Uhr) öffnen kann. Nur so können die Tierpfleger Arbeiten im Publikumsbereich vor der Öffnung erledigen. Die Tierpfleger, die zumindest für die 250 Tiere systemrelevant sind, arbeiten zudem auch weiterhin in zwei völlig separaten Teams.

Eine Bitte des Tierparkchefs

Stefan Teuber: „Um Besucherströme zu entzerren, bitten wir insbesondere die Eilenburger, wenn möglich, unter der Woche zu kommen, da am Wochenende erfahrungsgemäß viele Gäste aus dem Umland kommen.“

Auch dort hat der Eilenburger Tierpark, der schon jetzt mit einer Mindereinnahme von rund 50 000 Euro klar kommen muss, viele Fans. Das zeigt sich auch bei einem Blick auf die rund 60 Spender, die eben auch aus dem Umland kommen und inzwischen insgesamt rund 4000 Euro überwiesen. Zusätzlich wurden aber auch verstärkt Patenschaften abgeschlossen. So konnten allein seit Mitte März 82 Patenurkunden ausgestellt werden. Davon ging etwa jede zweite an einen Nicht-Eilenburger, was dazu führte, dass allein mit diesen Patenschaften die 5000er-Euro-Marke inzwischen übersprungen werden konnte.

Esel verdoppeln die Zahl ihrer Fans

Von den Urkunden piepst, zwitschert, meckert, grunzt, iaaht und klettert es für Beträge zwischen 10 und 400 Euro. Die eher stillen Streifenhörnchen haben mit aktuell 22 Paten einen neuen Rekord erreicht. Die Alpakas, die erst seit 31. März auf der Lamakoppel weiden, konnten drei neue Anhänger gewinnen.

Noch erstaunlicher verlief die Entwicklung bei ihren Nachbarn, Familie Esel. Die Esel konnten ihre Fanzahl sogar auf acht verdoppeln, was sonst keiner Tierart gelang. Doch vielleicht, so die Vermutung im Tierpark, haben die Esel auch mit ihrer Gastfreundlichkeit gegenüber den Alpakas und mit ihrer Geschichte vom Esel als besseren Osterhasen einfach nur viel Sympathie gewonnen.

Weitere Spenden willkommen

Egal, der Tierpark freut sich auch weiterhin über jeden Paten und über jede Spende. Letztere werden oft mit aufmunternden Worten wie „virtueller Eintritt Ostern“, „für die fleißigen Mitarbeiter und die Tiere“ oder als „Spende während der Tierparkschließung“ überwiesen. Stefan Teuber: „Vielen Dank. Nun wünschen wir uns vor allem, dass wir Unterstützer wie Fans demnächst gesund in unserem Tierpark begrüßen können.“

Von Ilka Fischer