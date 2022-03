Eilenburg

Corona-Viren sind für Katzen schon länger ein Problem, auch im Eilenburger Tierschutzzentrum waren immer wieder Katzen an dem Virus erkrankt. „Viele Jahre lang mussten wir zuschauen, wie Katzen am Felines Corona Virus, abgekürzt FIP, starben oder eingeschläfert werden mussten“, erzählt Annett Albrecht, Leiterin des Eilenburger Tierschutzzentrums. Jetzt gibt es ein Medikament, was den Vierbeinern helfen kann. Die Krankheit bricht bei Katzen besonders in stressigen Situationen aus. Aktuell sind im Eilenburger Tierschutzzentrum sechs Katzen an dem Virus erkrankt und werden mit dem neuen Medikament behandelt. Doch die Behandlung ist sehr teuer. Deswegen bittet das Tierschutzzentrum nun um Spenden. „Hummel, Ossi, Arthur, Annika, Daisy und Dr. Watson, wären nicht mehr am Leben, hätten wir die Behandlung nicht angefangen“, schreibt das Tierheim auf seiner Facebookseite.

Lange Behandlungszeiten

84 Tage lang werden die Katzen täglich gespritzt. Wenn die zwölf Wochen um sind, beginnt die Wartezeit, die nochmal 84 Tage dauert. Sollte in dieser Zeit kein Rückfall kommen, sind die felligen Patienten frei von FIP und können wieder vermittelt werden. Die Krankheit zeigt sich durch Fieber, die Katzen wirken abgestumpft und zurückgezogen, haben teilweise Flüssigkeit im Bauchraum. Die Behandlung der aktuellen sechs Patienten kostet 1000 Euro. „Es sterben immer noch viele Katzen an der Krankheit, aber das Medikament gibt uns eine Möglichkeit, die Tiere zu behandeln“, sagt Annett Albrecht.

In der Vergangenheit konnten bereits drei Katzen erfolgreich behandelt werden. Sie haben inzwischen auch ein neues Zuhause gefunden. Das Tierschutzzentrum Eilenburg bittet daher um Spenden. Alle Informationen dazu gibt es auf der Webseite unter www.tierschutzzentrum-eilenburg.com/spenden

Von Juliane Staretzek