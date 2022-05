Eilenburg

Im November 2020 ereignete sich auf der A 9 in Höhe von Großkugel ein tödlicher Verkehrsunfall. Der Angeklagte wurde nun vom Amtsgericht Eilenburg zu einer Geldstrafe verurteilt – nicht zuletzt, weil er Reue zeigte und die Hinterbliebenen unterstützt.

Auto zwischen LKW eingequetscht

Es war der Nachmittag des 13. Novembers, als der Angeklagte Jacek B. mit seinem LKW auf der A 9 in Richtung Berlin fuhr. Auf der rechten Spur kam es zu einem Stau mit stockendem Verkehr. Jacek B. hatte dies offenbar nicht rechtzeitig erkannt und rammte mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometer pro Stunde das vor ihm stehende Auto (die LVZ berichtete). Der rote PKW wurde dadurch um 90 Grad gedreht und unter einen weiteren LKW gedrückt. Der Fahrer des Autos überlebte mit schweren Verletzungen, ein weiterer Insasse starb noch am Unfallort an seinen Kopfverletzungen.

Prozess in Eilenburg

Nun musste sich Jacek B. wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Eilenburg verantworten. Der Angeklagte ist polnischer Staatsangehörigkeit und hat während der Verhandlung eine Dolmetscherin an seiner Seite. Wie der Unfall passieren konnte, kann sich der 47-Jährige bis heute nicht erklären. Er habe das Fahrzeug erst in der letzten Sekunde gesehen und wisse nicht, ob er gebremst hat oder das Antiblockiersystem reagierte. Nach dem Aufprall versuchte er gemeinsam mit anderen Helfenden den Fahrer des Pkw zu befreien. Die tödlich verletzte Person auf der Rückbank entdeckten die Rettungskräfte erst später.

Jacek B. begab sich danach für vier Monate in psychische Behandlung, nahm auch Medikamente. Seit etwas über einem Jahr fährt er wieder LKW bei derselben Firma. Der Fahrer des Autos erlitt schwere Kopfverletzungen und befand sich lange in stationärer als auch ambulanter Behandlung. Obwohl er als Zeuge vor Gericht geladen war, erschien er nicht. Laut Richterin Carmen Grell sei er wohl nicht in der Lage zu kommen.

„Ein Moment der Unaufmerksamkeit“

Als Zeuge gehört wurde der Fahrer des vorderen LKW. Er sagte aus, dass erkennbar gewesen sei, dass der Verkehr stocke. Und auch der Staatsanwalt merkte an, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn Jacek B. nur wenige Sekunden früher gebremst hätte. „Es war ein Moment der Unaufmerksamkeit mit schwerwiegenden Folgen“, sagte Richterin Grell.

Aber: Jacek B. unterstützt seit dem Unfall freiwillig die Familie des Verstorbenen. Auch dem verletzten Fahrer helfe er finanziell bei der Rehabilitation. Der Pole sei ein erfahrener LKW-Fahrer, ohne Einträge im Verkehrsregister oder Vorstrafen. Er wurde erneut in der Firma eingestellt, kümmert sich um die Unfallopfer und habe selbst psychisch unter dem Unfall gelitten, fasste es der Staatsanwalt zusammen.

Sein Anwalt betonte die Reue, die Jacek B. seit diesem Tag im November empfinde. „Es waren ein paar Sekunden, die das Leben der Geschädigten, aber auch des Angeklagten verändert haben. Wenn er könnte, würde er die Zeit zurückdrehen.“ Jacek B. entschuldigte sich mit gebrochener Stimme und Tränen in den Augen. Das Urteil, das anschließend verkündet wurde: 120 Tagessätze á 20 Euro.

Von Yvonne Schmidt