Torgau

Betäubungsmittel sind offensichtlich von Torgau aus in Paketen verschickt worden, informierte die Polizeidirektion Leipzig am Freitag. Aufgrund eines Hinweises seien durch Beamte des Polizeireviers Torgau auffällige Postsendungen mit einem aufsteigenden, süßlichen Geruch sichergestellt worden. Nach einer richterlich angeordneten Postbeschlagnahme wurden die Postsendungen geöffnet. Darin befanden sich laut Polizei betäubungsmittelverdächtige Substanzen.

Ermittlungen gegen zwei Männer

Nach intensiven Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Leipzig, Kriminalaußenstelle Torgau, wurden am Dienstag aufgrund richterlicher Beschlüsse mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Dabei seien weitere Betäubungsmittel gefunden worden. Insgesamt konnten knapp ein Kilogramm Marihuana in verschiedenen Verpackungs- und Verarbeitungsstufen, Flaschen mit THC-Sirup in einer unteren dreistelligen Anzahl sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sichergestellt werden.

Gegen zwei Beschuldigte, die Männer sind 20 und 21 Jahre alt, wird nun wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Von lvz