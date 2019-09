Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg mit neuer Internetpräsenz

Eilenburg

Der Tourismus- und Gewerbeverein (TGV) Eilenburg ist mit seiner neuen Website online gegangen. Die Onlinepräsenz beleuchtet insbesondere die Wirtschaft und auch den Tourismus in der Stadt Eilenburg, teilte der Verein mit. Die Mitglieder des Wirtschaftsvereins haben so eine neue Plattform zur Präsentation ihrer Leistungen und Angebote. Zudem enthält die neue Homepage Funktionen, die das Netzwerk des Vereins stärken.

Standort Eilenburg wird präsentiert

„Weniger als vier Wochen hat die intensive Erarbeitung unseres neuen Internetauftritts gedauert“, sagt Sven Lehmann vom Verein. Jedes Mitglied im TGV ist mit einem eigenen Profil vertreten. Der Standort Eilenburg werde aus touristischer und wirtschaftlicher Sicht beleuchtet und die Vorteile einer Mitgliedschaft im Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg sowohl für die Unternehmer als auch für die Wirkung innerhalb und außerhalb der Stadt würden ausführlich dargestellt.

Weltkleinstadt Eilenburg

Eilenburg – Weltkleinstadt in Superlativen: Eine besondere Seite stellt die Stadt an der Mulde in Superlativen dar. Von der einzigen Flachlandsprungschanze weit und breit, über die Hidden Champions der Stadt bis zur Friedensstadt Eilenburg oder den Heinzelmännchen finden sich zahlreiche weitere Fakten. Die kundigen Historiker der Stadt arbeiten hier übrigens schon an weiteren Details. So wird dieser Text in Kürze um die Tatsache erweitert, dass die heute noch gebräuchliche Schallplatte oder auch die künstliche Wurstpelle in Eilenburg erfunden wurden.

Bildergalerie zu „Das Beste an Eilenburg “

Das Beste an Leipzig zu sein ist ein weiterer Superlativ, in dessen Genuss die Eilenburger kommen. Die Kampagne Lieblingsstadt Eilenburg wird vom TGV unterstützt und um eine Bildergalerie „Das Beste an Eilenburg“ ergänzt. Diese wird Schritt für Schritt in den nächsten Wochen erweitert.

Einen kostenfreien Newsletter kann man vom Verein nun auch beziehen, das macht gerade auch die Kommunikation innerhalb des TGV leichter.

Die Arbeit des Vereins wird entsprechend präsentiert, von den Stammtischen, den Publikationen bis zu den neu initiierten Working-Out-Loud-Gruppen. Auch die Dokumente zur Beantragung einer Mitgliedschaft im Verein sind online erreichbar.

Von LVZ