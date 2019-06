Schöna

Wenn der Name Dietmar Kloß im Handy-Display auftauchte, hieß es am anderen Ende der Leitung: „Du, hör mal ...“ Dietmar Kloß hatte dann meistens eine Nachricht für die Zeitung. Als dieser Tage sein Name im Display stand, war seine Tochter Ricarda mit einer traurigen Nachricht dran: Ihr Vater, Gemeinderat, langjähriger Ortsvorsteher und Vorsitzender des Gemeindekirchenrates in Schöna, ist am Freitag im Alter von 66 Jahren nach langer schwerer Krankheit im Krankenhaus in Eilenburg verstorben.

Trauer im Dorf ist groß

Schöna verliert mit Dietmar Kloß einen Macher, einen, der die Vereinsgemeinschaft zusammengehalten und viel für das 300-Seelen-Dorf bei Mockrehna getan hat. Sei es die Kirchturmsanierung, der Wegebau auf dem Friedhof oder die Instandhaltung des Vereinszentrums, um nur einige Beispiele zu nennen. Überall mischte der gelernte Maler, der vor der Wende im ECW in Eilenburg arbeitete, danach als Handelsvertreter für Farben selbstständig war, mit und gab den Ton an. Oft ging der gebürtige Torgauer, der in Audenhain aufwuchs, unkonventionell an die Dinge. Dietmar Kloß war gut vernetzt. Er kannte viele Leute und konnte dadurch viel bewegen – stets mit Blick auf sein Heimatdorf Schöna, wo er mit seiner Frau Luise und zwei Töchtern seit den 1980er-Jahren lebte. Die Kirche lag ihm dabei besonders am Herzen. Zuletzt wollte er noch die Orgelreparatur anschieben und warb um Spenden.

Große Lücke entstanden

Keine Veranstaltung in Schöna ohne Dietmar Kloß. Wir haben im Bildarchiv gesucht – und sind fündig geworden. Hier ein paar Momentaufnahmen.

Dietmar Kloß war schon sehr lange krank und hatte Verantwortung bereits Stück für Stück abgegeben. Auch für die Wahlen zum Gemeinderat kandidierte er nicht noch mal. Er wusste, dass seine Lebenszeit nur noch begrenzt sein würde. Wie es nun ohne ihn an der Dorfspitze weitergehen soll, ist unklar. Lars Goldammer gilt als sein Wunschkandidat als Nachfolger. Um die Kirche soll sich Barbara Zille kümmern. „Das würde ihm so gefallen“, sagt seine Tochter Ricarda, wohlwissend, dass nicht nur in der Familie, sondern für den Ort durch seinen Tod eine große Lücke entstanden ist. „Seinen 66. Geburtstag haben wir letztes Jahr noch richtig groß gefeiert. Vati hat schon da gesagt, dass es sein letzter sein wird“, erzählt die Tochter.

Am Donnerstag wird Dietmar Kloß um 14 Uhr auf dem Friedhof in Schöna beigesetzt. Statt Blumen und Kränze hatte er sich Spenden gewünscht: für seine Dorfkirche, neben der er nun seine letzte Ruhe finden wird.

Von Nico Fliegner