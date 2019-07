Görschlitz

Am Tag nach dem tödlichen Unfall herrscht Fassungslosigkeit in und um den Laußiger Ortsteil Görschlitz. Abseits der Bundesstraße liegt ein Strauß mit duftenden Rosen im Gras. Autos fahren langsam an der Stelle vorbei, wo am Montagnachmittag nur wenige Meter vom Ortseingang entfernt eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki-Mopeds nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen ist.

Rettungskräfte hatten am Montag noch vergeblich versucht, das Presseler Mädchen am Unfallort wiederzubeleben. Gegen 16.25 Uhr war auf der B 183 eine 56 Jahre alte Smart-Fahrerin aus Richtung Bad Düben kommend unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Görschlitz wollte sie nach links abbiegen. Wie die Polizei berichtete, ließ sie noch einen im Gegenverkehr herannahenden Sattelzug vorbeifahren, habe dann aber zu spät erkannt, dass dem Lkw die 16-Jährige auf ihrem Suzuki-Moped folgte. Das Mädchen konnte den frontalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie schleuderte infolge des heftigen Aufpralls auf das Glasdach des Smart und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Die 16-Jährigekam bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Smart ums Leben.. Quelle: Wolfgang Sens

Auf dem Weg zu Freunden

Erst am Freitag hatte die 16-Jährige die 10. Klasse der Bad Dübener Oberschule erfolgreich abgeschlossen. Im Heide Spa feierte sie zusammen mit ihren Mitschülern, wurde mit als eine der Besten ihres Jahrgangs ausgezeichnet. Die schlimme Nachricht hat sich am noch am Montag blitzschnell verbreitet. Die 16-Jährige war offenbar auf dem Weg zu Freunden, wollte sich mit ihnen treffen, kam dort aber nicht an. Ihre Freunde reagieren fassungslos: „Wir sind alle geschockt. Viele haben in ihrem Whatsapp-Status eine Kerze entzündet“, sagt ein Mitschüler.

Schlimme Erinnerungen

Der tragische Unfall vom Montag ruft schlimme Erinnerungen hervor. Im Oktober 1998 verunglückte an eben dieser Kreuzung ein mit fünf Jugendlichen besetzter Renault. Aus Richtung Authausen kommend wollte die 19-jährige Fahrerin auf die Bundesstraße auffahren, war dabei zu schnell und raste gegen einen Baum auf der Gegenseite. Die Fahrerin und zwei 15-jährige Mädchen starben, zwei Beifahrer (18 und 19 Jahre alt) wurden schwer verletzt.

Von Kathrin Kabelitz