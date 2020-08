Eilenburg

Stände, so weit das Auge reicht. Dazwischen Wohnwagen und Riesen-Schirme – der Hitze wegen. In der Kastanienallee in Eilenburg sind am Freitag Dutzende Händler aufgeschlagen, um ihren Trödel anzubieten. An diesem Samstag und Sonntag werden jeweils von 9 bis 17 Uhr bis zu 50 Händler präsent sein, sagt André Börner, Senior-Chef des Trödelmarktes.

Besucherzahl wegen Corona begrenzt

Das Familienunternehmen hat wegen Corona eine schwierige Zeit hinter sich. Im Februar war der letzte Trödelmarkt, dann kam der Lockdown. Und auch jetzt ist alles anders als vorher: „Es dürfen nur 150 Leute auf den Platz und die Stände müssen mindestens zwei Meter auseinander stehen“, erzählt Börner.

Kontrollieren kann er das gut, denn am Eintritt zieht jeder Besucher eine Marke und gibt sie beim Verlassen wieder ab. Sind mehr als 150 Marken unterwegs, müssen Besucher etwas warten.

Börner erzählt, dass das Stöbern auf einem Trödelmarkt heute anders ist als früher. „Die Leute kaufen eher das Fahrrad als die Meißen-Vase“, sagt er. Gegenstände für die Vitrine oder gar Möbel sind nicht mehr so gefragt. Aber was geht noch? Hier die Hitliste der beliebtesten Trödelartikel:

Platz 1: Spielzeug. Hier findet man seltene Stücke, die längst nicht mehr produziert werden. Zum Beispiel Selbstbausets für Kinder der Marke Auto-Dux. Aber auch gebrauchte Spiele für die Playstation.

Platz 2: Bäuerliches. Alte Wannen, Eimer, Milchkannen und Gerätschaften. Die stellen sich Leute gern als Deko in den Garten.

Platz 3: Schmuck.

Übrigens: Vor Ort ist auch ein Händler mit 60 verschiedenen Sukkulenten. Die sind etwas für Gartenfans.

Von Nico Fliegner