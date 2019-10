Trödeltrupp fliegt auf Eilenburg

Eilenburg

„Verkaufen kann man hier prinzipiell alles, man muss nur den richtigen Käufer für seine Sachen finden“, sagt Markus Börner (34). Er sitzt in einem Klappstuhl hinter seinem Stand und wartet auf die erste Kundschaft. Auf dem Eilenburger Festplatz an der Kastanienallee werden noch Kisten ausgepackt und Tische mit Geschirr, Schmuck und allerlei Krimskrams bestückt. Erste Trödel-Fans spazieren bereits durch die Sonne und halten nach Schätzen Ausschau. Am Samstag und Sonntag können sie in Eilenburg noch zwischen 9 und 17 Uhr auf ihre Kosten kommen.

Eine Familientradition

Einmal im Monat findet der Trödelmarkt in Eilenburg statt. Ins Leben gerufen hat die Veranstaltung der Torgauer Markus Börner, der mit seiner in diesem Jahr gegründeten GbR „V&M Veranstaltungen“ an verschiedenen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg Antik- und Trödelmärkte organisiert. Das Trödeln liegt bei ihm in der Familie: seine Eltern verkaufen seit mehr als 25 Jahren regelmäßig auf Trödelmärkten. Selbstverständlich sind sie auch in Eilenburg mit einem Stand dabei. „Hier Ankauf. Bitte alles anbieten“, steht auf einem Schild am Stand von Börners Vater. Doch auch er bietet viel an: Porzellan-Skulpturen stehen neben einer goldenen Lampe, am Standdach hängt ein knallroter Mantel, daneben wartet eine historische Waschschüssel auf einen neuen Besitzer.

Trödeln für Jedermann

Ein „ Trödelmarkt für Jedermann“ soll der Markt auf der Festwiese sein, so Börner. Private Anbieter wie auch professionellen Händlern bieten hier immer am letzten Wochenende des Monats ihre Waren an. Zwischen 30 und 50 Händler sind es meistens. Überwiegend kommen sie nicht aus Eilenburg, sondern reisen aus Halle, Altenburg oder sogar Berlin an. Viele kennen sich bereits und besuchen sich für einen Plausch an ihren Ständen.

Ein guter Platz in Eilenburg

Besonders am Samstag und Sonntag besuchen viele Eilenburger die Wiese an der Mulde, um Gebrauchtes und Seltenes zu entdecken und zu stöbern. Auch Speisen und Getränke werden zur Stärkung angeboten. „Die Lage der Festwiese ist sehr gut“, sagt Markus Börner, „auf der Hauptverkehrsstraße ist viel Durchgangsverkehr und auch Parkmöglichkeiten sind vorhanden.“ Der Torgauer ist genau so auf den Trödel-Platz an der Mulde aufmerksam geworden: im Vorbeifahren. „Wir haben dann mit der Stadt gesprochen und alles organisiert. Im März konnte der erste Trödelmarkt stattfinden.“ Auch in Falkenberg, Jessen und Gröditz sind die Trödler als Organisatoren präsent.

Saisonabschluss

In Eilenburg wird am Samstag und Sonntag das letzte Mal für dieses Jahr getrödelt. Im Februar wird sich das Trödel-Team um Markus Börner aus der Winterpause zurück melden und auch in Eilenburg wieder die Stände aufbauen.

Von Lilly Günthner