Eilenburg

Mit 84 000 Besuchern ist der Eilenburger Tierpark ordentlich durch das Corona-Jahr 2021 gekommen. So lautete in aller Kürze das Fazit von Tierparkleiter Stefan Teuber bei der ersten Vorstandssitzung des Tierparkvereins im neuen Jahr. Der Tierpark, der erst am 6. April in die Saison starten konnte und fast alle Veranstaltungen absagen musste, hat in den Sommermonaten mächtig aufgeholt und in der warmen Jahreszeit so viele Besucher wie nie zuvor angelockt. Dabei profitierte er sicher auch davon, dass der Sommer nicht sonderlich schön, der Urlaub nur eingeschränkt möglich und die Auswahl an Ausflugszielen deutlich geringer war.

Zweitbestes Ergebnis nach 2019

Mit den 84 000 Gästen hat der Eilenburger Tierpark – nach 2019 mit 88 000 Besuchern – das bisher zweitbeste Ergebnis seiner über 60-jährigen Geschichte erzielt. Allerdings hatte der Verein auch wegen des neuen Tropicanas auf noch mehr Besucher gehofft. Doch das Warmhaus, in dem sich Krallenaffen, Boa und Leguan ein von den Menschen verlassenes Dorf zurückerobern, war seit der Eröffnung im November 2019 mehr geschlossen als offen. Auch derzeit werden die Weihnachten geborenen Zwillinge bei den Rothandtamarinen leider unbeobachtet groß.

Verein bereitet sich auf 100 000 Gäste vor

Über kurz oder lang hat der Verein auf jeden Fall die 100 000er-Besucher-Marke im Visier. Für den Verein, der sich der Herausforderung, die mit der massiven Anhebung des Mindestlohnes verbunden ist, stellen muss, ist das kein Selbstzweck. Denn die Eintrittsgelder stellen die wichtigste Einnahmequelle für den Verein dar.

Eingangsbereich wird bis 2025 umgestaltet

Um auch für 100 000 Besucher die Voraussetzungen zu schaffen, hat der Verein bereits 2021 die Umgestaltung des Eingangsbereiches begonnen. 2021 hat er zunächst rund 40 000 Euro in einen neuen Wirtschaftsweg investiert, so dass sich Anlieferfahrzeuge und Besucher nicht mehr in die Quere kommen. Bis 2025 sollen nun aber auch das neue Kassenhaus an anderer Stelle neu gebaut, Ein- und Ausgang getrennt werden, ein Knirpsen-Spielplatz geschaffen und die Freifläche vor der Gaststätte einladender gestaltet sein. Am Schluss wird dann zudem die heutige Kaninchenanlage zu einer Heimstatt für Nasenbären umgebaut.

Für das Gesamtprojekt veranschlagt der Verein rund eine halbe Million Euro. Es fällt damit sogar noch etwas größer aus als das 400 000 Euro teure Tropicana. Dass der Verein auch dieses Vorhaben stemmen kann, da macht auch eine andere Zahl Mut. Allein im vergangenen Jahr hat er über Spenden und Tier-Patenschaften rund 60 000 Euro und damit über ein Zehntel seines Jahresetats eingeworben.

Von Ilka Fischer