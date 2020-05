Trotz Corona: Angehende Forstwirte legen im Wald Zwischenprüfung ab

Nordsachsen/Doberschütz

Azubi Morris Keller ist einer von insgesamt fünf Forstwirt-Azubis aus dem Forstbezirk Taura, die in dieser Woche ihre Zwischenprüfung auf dem Weg zum Forstwirt absolvieren. Schauplatz ist die Dübener Heide bei Battaune. Der junge Mann aus Schildau kann seine Aufregung ganz gut verbergen. Hat er doch die Arbeitsgänge inzwischen dutzende Male mit seinen Lehrmeistern durchgespielt.

Heute gilt es, im Rahmen seiner Ausbildung zum Forstwirt eine Zwischenprüfung zum Thema Holzernte zu meistern. Der 18-Jährige muss dazu zwei rund 20 Meter hohe Lärchen fällen, sie entasten, die Länge festlegen und sie dann in verschiedene Sortimente zur Weiterverarbeitung zuschneiden. Dabei muss der junge Mann etliche Zahlen und Rechenwege im Kopf haben, denn die verschiedenen zugesägten Holzteile sind wichtig für die weitere Verarbeitung. Keller schaut sich den Baum und das Umfeld ganz genau an. Denn der Baum muss korrekt gefällt werden. Dann heult die Kettensäge. Zwischendurch präzisiert der Lehrling die Fallrichtung und bringt zwei Fallkeile in Position.

Entasten mit der Kettensäge

Dann kippt der Baum, bleibt aber im Dickicht weiterer Bäume hängen. Das ist kein Fehler. Morris Keller setzt einen Wendebaum an und zieht den Baum hin und her bis er schließlich auf dem Waldboden aufschlägt. Mit der Kettensäge wird entastet und der Stamm in verschiedene Längen eingeteilt und zersägt. Kurz danach folgt ein weiterer Baum.

Die ganze Zeit beobachten ihn Prüfer Thomas Voland und Ausbilder Philipp Hentschel. Alles wird notiert. Stammlänge, Arbeitsschritte und Arbeitsschutz. „Wir schauen auf insgesamt zehn Kriterien, die der Auszubildende beachten muss. Dazu zählen unter anderem die Krümmung des Stammes, der Durchmesser, die Astdichtheit und der Käferbewuchs“, nennt Thomas Voland einige Punkte.

Zufriedene Prüfer und Ausbilder

Nach 20 Minuten ist der 18-Jährige fertig und muss sich noch den Fragen der Ausbilder und Prüfer stellen. Die sind anschließend ganz zufrieden. „Mit der Zwischenprüfung wird der Ausbildungsstand unserer Lehrlinge abgefragt und dokumentiert“, sagt Jan Glock, Leiter des Sachsenforst-Bezirkes Taura, zu dem in Nordsachsen unter anderem die Dübener und die Dahlener Heide zählen.

Auch in Zeiten der Corona-Krise wird beim Sachsenforst gearbeitet. Mit einigen Einschränkungen hier und da. Glock: „Eigentlich sind unsere Auszubildenden in Morgenröthe-Rautenkranz. Dort befindet sich unsere forstliche Ausbildungsstätte. Doch wegen Corona sind einige von ihnen derzeit in den Forstbezirken verteilt. Corona macht auch um uns keinen Bogen. Waldarbeit ist eigentlich Teamarbeit. Aber unter den gegebenen Umständen ist das schwer machbar. Auch wir halten uns an die Vorgaben, um unsere Mitarbeiter zu schützen. So wurden auch Azubis vorübergehend ins Home-Office geschickt, die Verwaltung in mehrere Büros aufgeteilt, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden.“

Aufforstung geht weiter

Dennoch muss auch die eigentliche Arbeit in den Wäldern von Sachsenforst weitergehen. In diesem Jahr ist unter anderem die Aufforstung von insgesamt 100 Hektar Wald geplant. Die Hälfte ist geschafft. Der Rest soll in den kommenden Wochen umgesetzt werden.

Von Steffen Brost