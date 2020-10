Jesewitz

Die Gemeinde Jesewitz erlebt mitten in Corona-Zeiten ihren eigenen kleinen Wirtschaftsaufschwung. Beim jüngsten Gemeinderat gab es jedenfalls für das 20 Hektar große Industrie- und Gewerbegebiet Jesewitz/ Bötzen an der B 87 gleich zwei gute Nachrichten.

HPC Standards produziert Referenzen in und für Labore

Erstens: Mit der HPC Standards GmbH hat die Gemeinde einen Investor, der von seinem jetzigen Standort in Cunnersdorf komplett nach Jesewitz umsiedeln will. Managing Director Dr. Alexander Schulze, ein geborener Sachse und heute in Brandenburg lebend, hat diese Firma mit derzeit 32 angestellten Chemikern und Chemielaboranten 2011 mitgegründet und ist Mit-Gesellschafter. Er erklärte vor Kurzem im Gemeinderat, dass für die gesteigerte Nachfrage der von dem Unternehmen produzierten Referenzstandards am jetzigen Standort definitiv kein Platz sei.

Perspektive: Bis 85 Mitarbeiter für 8500 Produkte

Da eine Splittung der Produktion als nicht praktikabel angesehen wird, setzt das Unternehmen, das jetzt erst einmal 10 000 Quadratmeter Fläche kauft, nun in Jesewitz auf die große Lösung. Dr. Alexander Schulze nennt für die mittelfristige Perspektive jedenfalls die Zahl von 70 bis 80 Mitarbeitern, die in den Jesewitzer Laboren rund 8500 Produkte herstellen sollen.

Kaufvertrag noch in diesem Jahr erwünscht

Die Referenzstandards, die pro Kontinent nur von zwei bis drei Firmen produziert werden, würden oft „auf einen Daumennagel passen und werden in Miniflaschen abgefüllt“, erklärt Dr. Alexander Schulze. Benötigt werden diese von Lebensmittelanbietern, aber beispielsweise auch vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, als Vergleichsproben. Das ist nötig, um zum Beispiel Fleisch auf Antibiotika-Rückstände oder Kaffee auf Schimmelpilzgifte untersuchen zu können. Der Investor möchte den Kaufvertrag nach eigener Aussage noch in diesem Jahr unterzeichnen. Der Umzug selbst soll dann möglichst in drei Jahren abgeschlossen sein.

Kiefer GmbH expandiert

Zweitens: Die Kiefer GmbH, ein Holz verarbeitender Betrieb und Industriezulieferer, der seit fünf Jahren in Jesewitz ansässig ist, will sich vergrößern. Das Unternehmen, das laut Aussage von Wolfgang Kiefer, Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens „mit seinen 35 Mitarbeitern in Jesewitz alles produziert, was gebraucht wird, um Waren zu lagern, zu verpacken und zu versenden“, beliefert Kunden in der Beton- und Stahlindustrie ebenso wie Betriebe in der Lebensmittel- oder Hygienebranche. Inzwischen wird der Platz eng, sodass die Kiefer GmbH nun ein angrenzendes 5000 Quadratmeter großes Grundstück erwirbt.

Blick in die Geschichte

Das Industrie- und Gewerbegebiet Jesewitz / Bötzen wurde bereits kurz nach der Wende ausgewiesen. Es war ursprünglich vor allem für einen ansiedlungswilligen Fleischereibetrieb konzipiert worden, der dann aber noch absprang. Die 19,5 Hektar große Fläche befinden sich beidseitig direkt an der B 87. Mit der HPC-Ansiedlung und der Erweiterung der Kiefer GmbH verringert sich die noch zur Verfügung stehende freie Fläche auf etwa vier Hektar.

Mit der Mechanik Fördertechnik Taucha, der FCT electonic GmbH und der Höning GmbH für Fenster und Türen gibt es hier weitere produzierende Unternehmen. Letzteres investiert derzeit übrigens gerade in ein neues Bürogebäude mit Ausstellungsfläche.

Bald arbeiten 500 Menschen auf dem Gewerbegebiet

Schon jetzt haben damit rund 475 Mitarbeiter ihren Arbeitsort in dem Industrie- und Gewerbegebiet. Demnächst dürfte hier aber die 500er-Marke überschritten werden.

Von Ilka Fischer