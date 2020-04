Eilenburg

Die Eilenburger Polizei hat am Wochenende in der Torgauer Landstraße eine Party in einer Garage aufgelöst. Bürger waren über lautstarke Musik auf die Feier aufmerksam geworden. Zwei Frauen – 53 und 37 Jahre alt – sowie sieben Männer im Alter von 55, 39, 32, 30, 29, 25 und 23 Jahren wurden kontrolliert. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsgesetzes erstattet, teilte die Polizei mit.

Von LVZ