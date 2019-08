Eilenburg/Bad Düben

Paddeln auf der Mulde – klingt entspannt, erfordert momentan aber einiges an Muskelschmalz. Grund dafür ist der niedrige Wasserstand. „Treiben lassen kann man sich gerade eher nicht“, sagt Steffen Heiber, Geschäftsführer des Bootsverleihs „Wassersport-Sachsen“. Dazu sei die Strömung an vielen Stellen zu gering. Noch allerdings seien alle Strecken befahrbar.

Route Eilenburg – Bad Düben seit Mitte Juli offen

Dazu gehört auch die Route Eilenburg – Bad Düben, die seit dem 15. Juli für Boote wieder offen ist. Davor war der Muldenabschnitt aus Rücksicht auf die Brutzeiten der Eisvögel gesperrt. Mit 30 Kilometern handelt es sich um den längsten zusammenhängenden Flussabschnitt – etwa 6 Stunden sollten eingeplant werden. „Viele Gruppen machen eine Pause in Gruna, da gibt es auch Gastronomie“, sagt Steffen Heiber. Bisher ist er mit der Saison zufrieden.

Mühlengraben führt mehr Wasser

Was aber, wenn der Wasserstand noch weiter sinkt? „Na, irgendwann ist Schluss“, sagt Steffen Heiber. Bisher sei die Lage aber nicht so schlimm wie im letzten Jahr. Großen Gruppen gibt er auf manchen Routen trotzdem lieber zwei Boote, damit das Gewicht besser aufgeteilt ist. Es sei aber normal, zwischendurch mal aussteigen und ein Stückchen laufen zu müssen. „Je nachdem auch, wie gut die Mannschaft steuert“, sagt Heiber.

Wasserstand hat Vorteile

Aus seiner Sicht hat der Wasserstand auch Vorteile. So könne es beruhigend sein, die Strömung genau nachvollziehen zu können – gerade wenn Kinder mit im Boot säßen. Allen, die doch gern ein bisschen mehr Tiefe unter sich hätten, empfielt Heiber die Fahrt im Eilenburger Mühlgraben. „Der führt meistens noch etwas mehr Wasser“. Er selbst paddelt im Übrigen am liebsten im Kajak, allein oder zu zweit. Dieses kostet in der Ausleihe zwischen 30 und 45 Euro, Schlauchboote für sechs bis zehn Personen liegen bei 90 bis 120 Euro am Tag.

Wer eine Tour ausmachen will, erreicht den Verleih „Wassersport-Sachsen“ unter der Nummer 03437/ 97 26 11.

Von Hanna Gerwig