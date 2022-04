Eilenburg

Auf dem Schulhof parkt ein roter Traktor, um die Ecke ein Polizeiauto, das Bundeswehr-Logo ist ebenfalls auf einem Fahrzeug zu erkennen. An den Klassenzimmern der Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg kleben Firmenlogos. Dahinter haben 24 Unternehmen und Betriebe aus der Region die Möglichkeit, mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen. „Die meisten wollen in der Region bleiben, können sich auch nicht vorstellen, nach Leipzig zu gehen. Damit ist das für Firmen und unsere Schüler eine Win-win-Situation“, sagt Claudia Rudnick, die Schulleiterin.

Claudia Rudnick ist Schulleiterin an der Tschanter Oberschule. Mit dem ersten Berufsorientierungstag ist sie sehr zufrieden. Dieser soll nun jedes Jahr stattfinden. Quelle: Ina Wildführ

Es ist der erste Berufsinformationstag, den sie zusammen mit der Anerkannten Schulgesellschaft (ASG) Nordsachsen organisiert: „Wir wollen hier etwas anderes als die Berufsmessen machen. Dort gehen die Schüler durch, schauen mit einem halben Auge hin. Hier geht es um die Vorstellung verschiedener Berufe“, sagt Heiderose Schirmer, sie ist Praxisberaterin bei der ASG und hat zusammen mit Claudia Rudnick seit Jahresbeginn den Berufsinformationstag an Gründonnerstag geplant.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun konnten sich im Vorfeld vier Stationen aussuchen. Mit dem Klingeln geht es los, 45 Minuten lang gibt es Infos zu den Berufen und Firmen und genügend Zeit für Fragen. „So haben die Schüler die Möglichkeit, sich wirklich darauf einzulassen. Viele sagen immer, sie wollen Erzieher werden oder zur Polizei gehen – aber genauere Informationen über die Berufe dahinter fehlen oft“, sagt Heiderose Schirmer. 300 Schülerinnen und Schüler strömen in den Pausen zu ihren nächsten Stationen. Für die jüngeren gibt es normalen Unterricht.

Mit dem Traktor zur Schule

Der rote, glänzende Traktor auf dem Hof gehört zu Wilfried Geiler. Er arbeitet bei Land- und Gartentechnik Friedrich und ist Leiter der Niederlassung Eilenburg. Bis zu vier Auszubildende fangen in der Firma jedes Jahr an, zwei davon als Mechatroniker. Wilfried Geiler ist dankbar für solche Veranstaltungen: „Man kann mit den möglichen Auszubildenden direkt in Kontakt kommen. Vielleicht ergibt sich sogar ein Praktikum. Das ist bei uns auch Voraussetzung für die Ausbildung“, erklärt er. Nötig für den Job hier sind ein technisches Verständnis und die körperliche Voraussetzung: „Man sieht ja, die Maschinen sind groß. Bei uns läuft noch vieles mechanisch, nicht alles findet am Computer statt.“ Abdulla Assisi (18) klettert gerade wieder aus dem Traktor. „Schon spannend das anzusehen, aber ich möchte nach der Schule gern zur Polizei“, sagt der Schüler.

Die Polizei informiert in der Turnhalle über die verschiedenen Bereiche. Auch über die sportlichen Einstellungstests wird gesprochen. Doch nicht nur fit muss man sein, auch ein Diktat muss geschrieben werden, wenn man sich bei der Polizei für den Mittleren Dienst bewirbt. Quelle: Ina Wildführ

Bei der Polizei zählt nicht nur die Sportlichkeit

Die Bundespolizei Bad Düben hat sich die Turnhalle gesichert. Hier gibt es Informationen über die unterschiedlichen Einsatzbereiche. Die Einstellungsberater verweisen auch auf eine App. Dort gibt es alle Informationen zum Bewerbungsprozess. Dazu zählen nicht nur ein Zwölf-Minuten-Lauf und weitere sportliche Checks, auch ein Diktat muss bei der Bewerbung zum Mittleren Dienst absolviert werden.

Ebenfalls aus Bad Düben kommt Anja Scharn. Sie ist die zentrale Praxisanleiterin des Waldkrankenhaus und Rehazentrums Bad Düben. Letztes Jahr haben sechs Azubis hier ihre Ausbildung begonnen. „19 Jahre lang gab es keine Ausbildung bei uns im Haus“, sagt Anja Scharn. Vor ihr sitzen sieben Schülerinnen. „Im aktuellen Jahrgang haben wir auch einen Mann dabei, aber man sieht immer noch, dass sich eher Frauen für den Pflegeberuf interessieren“.

Wer sich für die Pflege interessiert, kann an der Babypuppe das Windeln und Umziehen üben. Anders als bei Spielzeugpuppen muss das Köpfchen der Puppe deutlich vorsichtiger behandelt werden – wie bei einem echten Baby. Quelle: Ina Wildführ

Nach der fünften Stunde ist der letzte Durchgang vorbei. Claudia Rudnick atmet durch: „Am Morgen war es etwas chaotisch. Aber ich kann jetzt schon sagen, es kam gut bei den Schülern, Firmen und Lehrern an. Das werden wir nächstes Jahr wieder machen.“

Von Juliane Staretzek