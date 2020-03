Tschanter-Schüler schreiben über Eilenburg

Der Campingplatz am Kiessee in Eilenburg soll erweitert werden. Die Freizeit- und Erholungszentrum GmbH will im südlichen Bereich auf einer derzeit brachliegenden Fläche Platz für Mobilheime schaffen, in einem alten Gebäude sollen Fremdenzimmer entstehen. Doch das Projekt ist mit Auflagen verbunden.