Turmhaube St. Nikolai in Eilenburg: Kann Sanierung starten?

Zu Beginn des neuen Jahrtausends herrschte in Eilenburg noch Optimismus. 2021, so hieß es, könnte die vom Artilleriebeschuss im zweiten Weltkrieg und der Jahrhundertflut 2002 schwer gezeichnete Kirche St. Nikolai wieder in ihrer einstigen Gestalt hergestellt sein. Die Realität ist der Vision längst gewichen. Das alles wieder zu rekonstruieren, ist ein Werk von Generationen, kostet rund drei Millionen Euro, geht nur Schritt für Schritt und vor allem nur mit finanzieller Unterstützung. Ernst Gottlebe, einer der Mitbegründer des Fördervereins St. Nikolai, der sich seit Jahrzehnten engagiert für den Wiederaufbau einsetzt, hat das zuletzt immer wieder betont.

Quelle: Wolfgang Sens

Geld vom Denkmalschutz

Einen weiteren, so nicht eingeplanten aber dringend notwendigen Schritt, können die Eilenburger nun gehen. Denn die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ( DSD) unterstützt die anstehenden Zimmerer- und Holzbauarbeiten an der Turmhaube mit 30 000 Euro. Ein entsprechendes Schreiben sei jetzt an den Gemeindekirchenrat um die drei ehrenamtlichen Vorsitzenden Inez Laaser, Angela Glas und Christine Rollin gegangen, teilte die Stiftung mit. Diese leiste mit dem finanziellen Zuschuss ihren Beitrag zur Planungssicherheit für die Bauherren, Architekten und ihre hoch-qualifizierten Handwerksbetriebe und wolle gerade in der derzeitigen Situation helfen, wichtige Arbeitsplätze zu erhalten, so Stiftungs-Sprecher Thomas Mertz.

Am 20. Juni 1997 wurde die barocke Turmhaube auf den Turm der Nikolaikirche Eilenburg gehoben. Quelle: Archiv

Massive Holzschäden an der Turmhaube

Der Wiederaufbau ist ein Mammutprojekt, das wegen anstehender Reparaturarbeiten an der Substanz immer wieder ins Stocken gerät. Aktuell geht es um die acht „Stiele“ der 1997 aufgesetzten barocken Turmhaube, die den Laternenhelm mit dem Turmschmuck tragen und mit einer Stärke von 40 Zentimetern und 16 Meter Länge Bestandteil der tragenden Konstruktion des sogenannten Hängesprengwerkes sind. Sie weisen immense Holzschäden auf und sollen trotz zunächst anderslautender Gutachten doch eine mechanische Verkleidung mit Kupferblechschutz bekommen. Eine Verfahrensweise, die sich beim Bau nicht durchsetzen konnte, wie die Eilenburger heute noch bedauern. Allein dafür sind rund 240 000 Euro angesetzt. Gespräche mit dem Eilenburger Architekturbüro Giersdorff, das die Planungen übernommen hat, laufen. „Wir hoffen, dass es bei dieser Summe bleibt.“

Das beschädigte Holz an der Turmhaube. Quelle: privat

Die nun zugesicherten Mittel sollen komplett in die Aufarbeitung der Turmhaube gehen, ebenso wie die 80 000 Euro Förderung, die Innenstaatssekretär Günther Schneider ( CDU) aus Dresden im Sommer nach Eilenburg brachte. Der Förderverein hofft nun, dass ein Großteil der zugesicherten Gelder auch kommt. Denn Zeit zum Abwarten ist aufgrund des Zustandes der Haube nicht. „Es muss nun losgehen. Die Ausschreibungen sind erfolgt“, so Ernst Gottlebe.

Unterstützung bereits seit 1998

Die Nikolaikirche gehört zu den rund 800 Objekten, die die private Stiftung dank Spenden und Mitteln der Glücks-Spirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Sachsen fördern konnte. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus mit der restlichen Stadt schwer zerstört. Nach dem Krieg wurden Turm und Schiff provisorisch wieder aufgebaut. Erst 1997 wurde statt des maroden Zeltdachs aus dem Jahr 1947 die barocke Haube wieder auf den Turm aufgebracht. Danach war die Sanierung des Turmaußenmauerwerks dringlich. Die DSD unterstützt die Nikolaigemeinde seit 1998 immer wieder, bislang waren es insgesamt rund 63 000 Euro.

Bedeutung von Pfarrer Martin Rinckart wird betont

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz verweist insbesondere darauf, dass in der Nikolaikirche in Eilenburg von 1617 bis 1640 der Pfarrer Martin Rinckart wirkte, dessen Choral „Nun danket alle Gott“ weltweit – auch bearbeitet von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Marcel Dupré oder Max Reger – nicht nur in Gottesdiensten gesungen wird. „Die Eilenburger verdanken Rinckart zudem die dramatische Rettung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg“, wird betont.

Martin-Rinckart-Plakette an der Nikolaikirche in Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Von Kathrin Kabelitz