Eilenburg

In der Stadt Eilenburg und den Ortsteilen tappen jedes Jahr mehrere Tausend Autofahrer in die Blitzerfalle und spülen der Stadtverwaltung dadurch einen stattlichen Geldbetrag aufs Konto. Im Schnitt sind es rund 100 000 Euro, die die Kommune jährlich durch Geschwindigkeitskontrollen einnimmt, so Annett Krause, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice. Das Geld fließt in den Haushalt ein und diene der Deckung von Ausgaben.

2018 über 4200 Temposünder

Demnach waren allein im vorigen Jahr 4267 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs – deutlich mehr als noch 2017, als sich 3614 Kraftfahrer mit höherem Tempo auf den Straßen bewegten. In diesem Jahr müssen bereits 1400 Autofahrer ein Verwarngeld zahlen. 2018 sind zudem 27 Fahrverbote ausgesprochen worden, die meistens noch mit einem Punkt und saftigem Bußgeld einhergehen. In diesem Jahr mussten bereits zwölf Verkehrssündern ihren Lappen abgeben. Dreistester Autofahrer war einer, der in einer 70er-Zone 60 km/h zu schnell war. Auch er musste seinen Führerschein abgeben und erhielt einen Punkt.

Stadt mietet Messgerät

Um die Geschwindigkeitskontrollen durchführen zu können, mietet die Stadt die entsprechende Technik bei einer Spezialfirma an. Es handelt sich dabei um das Laser-Gerät Leivtech XV3, das in der Regel einmal pro Woche in Eilenburg zum Einsatz kommt. Seit 2010 müssen Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern die Geschwindigkeitskontrollen auf ihren Gemarkungen selbst realisieren. Das Laser-Gerät erfasst die Geschwindigkeit des Vorbeifahrenden und registriert die Temposünder. An Bord sitzen ein Mitarbeiter der Firma und ein speziell geschulter Mitarbeiter der Stadt. Dessen Anwesenheit während der Kontrollen ist Pflicht, erklärt Annett Krause, weil die Geschwindigkeitsmessungen eine hoheitliche Aufgabe sind. Zudem werde jeder Einsatz fotografisch dokumentiert. Bedeutet: Es gibt ein Foto, auf dem zu sehen ist, wo das Messgerät genau postiert wurde. Das Mieten des Fahrzeugs kostet rund 3000 Euro im Monat.

Kontrollen an sensiblen Stellen

Die Stadtverwaltung führt die Kontrollen vor allem im Bereich von Schulen, Kitas und Unfallschwerpunkten durch. Sabine Meier, Sachbearbeiterin Ordnung und Sicherheit in der Stadtverwaltung, führt als Beispiel die Ortsumgehung Eilenburg an, „weil es dort auch schon viele tödliche Unfälle gab“. Aber auch der Wurzener Platz, am Gymnasium, in der Puschkinstraße nahe Grundschule oder an der Kita „Löwenzahn“ werde kontrolliert, um nur einige Messstellen zu nennen. Einzig an der Grundschule Berg sei es wegen der örtlichen Begebenheiten technisch mit dem Mietgerät nicht möglich. Hier müsste die Polizei mittels einer Laser-Pistole zum Einsatz kommen.

Stadt will präventiv wirken

„Mit den Kontrollen wollen wir präventiv wirken“, betont Annett Krause. Vielfach heißt es, die Stadt wolle die Autofahrer damit abzocken. Doch dem widerspricht die Fachbereichsleiterin. Die Kommune nehme auch Anregungen von Bürgern zu neurealgischen Punkten auf. Dazu werde meist im Vorfeld ein grauer Kasten in besagter Straße installiert, der zunächst die Anzahl und Geschwindigkeit der Fahrzeuge registriert. Bestätigten sich dann die Bürgeraussagen, käme das Messgerät zum Einsatz. Insgesamt gibt es derzeit 53 Messstellen in Eilenburg und den dazugehörigen Ortsteilen.

Von Nico Fliegner