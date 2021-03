Risse, überall Risse: Seit ein paar Wochen lebt die Eilenburgerin Monika Neumann-Wächtler (78) mit einem mulmigen Gefühl in ihrem Haus in der Torgauer Straße. Das Gebäude senkt sich offenbar. Von verschiedenen Stellen erhielt sie jetzt Hilfe, doch das Problem ist noch nicht gelöst.

Monika Neumann-Wächtler zeigt auf die Risse an der Decke in ihrem Schlafzimmer. An mehreren Stellen in ihrem Haus in der Torgauer Straße in Eilenburg haben sich diese gebildet. Quelle: Nico Fliegner