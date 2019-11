Überraschende Absage: Heidebahn fährt im Advent nicht

Bad Düben/Eilenburg

Am ersten und zweiten Adventswochenende sollten sie wieder zwischen Wittenberg und Leipzig rollen, unter anderem in Bad Düben, Laußig und Eilenburg Station machen – die Ferkeltaxi, Sandmännchen oder Blutblase genannten Triebwagen der Baureihe LVT 771 der Eisenbahn-Nostalgie Vogtland. Nun aber muss Michael Jungfer, Vorsitzender des Fördervereins Berlin-Anhalt, mitteilen: Die traditionellen Sonderverkehre mit der Heidebahn finden nicht statt.

„Wir haben die Mitteilung erhalten, dass es dem Infrastrukturbetreiber der Heidebahn durch eine behördliche Anordnung untersagt wurde, einen Zugverkehr zwischen Pratau und Eilenburg durchzuführen. Aus diesem Grund müssen die geplanten Fahrten auf der Heide-Bahn am ersten und zweiten Adventswochenende leider entfallen“, so Jungfer. Grund für diese Entscheidung seien offenbar Mängel an der Infrastruktur.

Heidebahn sollte an zwei Adventswochenenden fahren

Geplant waren die Verkehre am 30. November und 1. Dezember sowie am 7. und 8. Dezember. Der Verein bedauert die Absage: „Mit viel Engagement haben alle Beteiligten diese Verkehre vorbereitet. Nunmehr ereilte uns die Mitteilung. Als Veranstalter haben wir keinen Einfluss auf die Anordnung und haben sie auch nicht zu vertreten. Wir bedauern es sehr, keinen vorweihnachtlichen Höhepunkt bieten zu können, möchten uns bei unseren Gästen und Interessenten entschuldigen und um ihr Verständnis bitten.“

Verein plant dennoch weitere Aktivitäten

Für den Wittenberger Eisenbahnverein ist die überraschende Absage ein herber Rückschlag. Die Fahrten, die viele Anwohner aus den vom Zugverkehr abgeschnittenen Gebieten für einen Besuch des Leipziger Weihnachtsmarktes nutzten, zählten zu den traditionellen Angeboten in den letzten Jahren. Jungfer blickt dennoch nach vorn: „Wir planen auch zukünftig Aktivitäten auf der Heide-Bahn.“ Zudem bietet der Verein in Wittenberg Ausstellungen und Modellbörsen an.

Von ka