Überraschung beim Radweg Jesewitz: Klappt es doch noch?

Jesewitz

Manchmal gibt es doch überraschende Wendungen. Der schon fast abgeschriebene vier Kilometer lange Radweg, der unter Einbindung der Ortslagen von Liemehna über Ochelmitz und Gallen bis zum Gewerbegebiet in Jesewitz führen soll, scheitert nun doch nicht an Eigentumsfragen.

Nach LVZ-Bericht klingelte das Telefon

Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV): „Nachdem die LVZ berichtet hatte, dass der Radweg wegen fehlender Zustimmung von sieben Feldeigentümern vermutlich nicht gebaut werden kann, klingelte in der Gemeinde am Montag drauf plötzlich gleich mehrfach das Telefon.“ Das Endergebnis: „Wir haben jetzt doch noch für die gesamte Strecke die Bauerlaubnis bekommen“, so ein sichtlich erleichterter Ralf Tauchnitz.

Förderantrag ist gestellt

Er informierte weiter, dass damit der entsprechende Fördermittelantrag, in dem nicht nur 50 000 Euro Planungskosten stecken, sondern für den die Mitarbeiter im Verwaltungsverband noch einmal so richtig gewirbelt hätten, inzwischen beim Landratsamt eingereicht werden konnte.

Damit beginnt für die Jesewitzer Radfahrerfans nun allerdings die schwerste Phase. Sie müssen abwarten, ob es für das 1,7 Millionen Euro teure Projekt die 90-prozentige Förderung gibt.

Idee kam aus dem Gemeinderat

Die Idee für den Radweg, der vom Gewerbegebiet Jesewitz kommend bis Gallen rechts der Fahrbahn und nach Gallen dann links der Fahrbahn verlaufen soll, war bereits vor zwei Jahren aus dem Gemeinderat gekommen. Damals hatten die Medien berichtet, dass es genug Fördermöglichkeiten für den Radwegebau gibt, die jedoch nicht genügend beim Bund und Land abgerufen werden würden. Gemeinsam habe man sich dann für diese Strecke entschieden. Für diese Trasse sprach, dass sie zunehmend für die Anfahrt nach Leipzig zu BMW, Porsche und anderen Betrieben genutzt wird, da so das Nadelöhr Taucha umgangen werden kann. Zum anderen ist diese Strecke im Kreisradwegeplan verankert und damit prinzipiell förderfähig.

Terminkette noch unklar

Ob und wenn wann die Fördermittel kommen, davon hängt nun die weitere Terminkette ab. Doch Bürgermeister Tauchnitz versicherte: An dem zehnprozentigen Eigenmittelanteil der Gemeinde wird das Ganze nicht scheitern.

Von Ilka Fischer