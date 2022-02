Eilenburg

Kein bunter Umzug, keine große Party – der Eilenburger Carnevalclub (ECC) muss zum zweiten Mail in Folge fast komplett auf seine Saison verzichten. Um wenigstens den Kleinen eine Freude zu bereiten, statteten die Narren insgesamt 15 Kindergärten und Betreuungseinrichtungen am Rosenmontag einen Besuch ab.

Kleiner Lichtblick in schwierigen Tagen

Doch auch diese Aktion stand auf der Kippe. Er habe angesichts der noch immer angespannten Corona-Lage und des Kriegs in der Ukraine lange überlegt, sagte Vorsitzender Mathias Gürke. „Das war ganz bewusst kein Partytag.“ Eine Tour mit lauter Musik durch die Stadt habe der Verein sich gekniffen. Stattdessen lag der Fokus ganz auf den Kindern. „Die Jüngsten haben in den letzten beiden Jahren auf viel verzichtet und können da doch am wenigsten was dafür. Da wollten wir wenigstens bei ihnen für ein Lächeln sorgen.“

Mathias Gürke, Vorsitzender des Eilenburger Carnevalclubs. Quelle: Hanna Gerwig

Tanz in sicherem Abstand

In der ASB-Kita Heinzelmännchen wurde dieses Ziel schon in dem Moment erreicht, als das Narrenschiff in den Farben des Vereins um die Ecke schunkelte. Ganz coronakonform blieben dabei die Kita-Gruppen auf der einen Seite des Zauns und die Karnevalisten auf der anderen. „Wir haben das so sicher wie möglich gemacht und uns morgens alle getestet“, beteuert Gürke. Der Stimmung tat der notwendige Abstand keinen Abbruch – mit Begeisterung tanzten die Kinder das Biene-Maja-Lied mit und fieberten dem großen Moment entgegen: der Übergabe einer ganzen Kiste Süßigkeiten. Dazu gab es einen großen Karton mit Äpfeln – der allerdings nicht ganz so laut bejubelt wurde.

Der Eilenburger Carnevalsclub (ECC) hat den Kindern in der Stadt zu Rosenmontag eine Freude gemacht. Quelle: Hanna Gerwig

Verein überlebt die Pandemie-Zeit

Mathias Gürke zeigte sich am späten Nachmittag sehr zufrieden. „15 Einrichtungen an einem Tag – das war wirklich anstrengend“, resümierte er. „Aber das war es auf jeden Fall wert.“ Für die Eilenburger Karnevalisten war es nach zwei Jahren das erste Mal, dass sie auch physisch wieder zu einer Aktion zusammenkamen. „Wir sind über verschiedene Whatsapp-Gruppen in Kontakt geblieben und haben uns das ein oder andere Mal über Video getroffen“, blickt der 50-jährige Vereinsvorsitzende auf die Pandemie-Zeit zurück. Seines Wissens nach habe dabei kein einziges Mitglied die Segel gestrichen.

„Wir haben als Verein großes Glück gehabt – alle sind dabei geblieben.“ Probleme habe es eher wegen der schlechten Planbarkeit gegeben. Gürke hofft deswegen auf die kommende Saison und das – hoffentlich – baldige Ende der Pandemie: „Dann sind wir auch guter Dinge, dass wir wieder ein großes Programm für alle auf die Beine stellen können.“

Von Hanna Gerwig