Ukrainische Flüchtlinge: Eilenburg richtet Spendenlager ein

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg will ukrainischen Flüchtlingen helfen und wendet sich mit diversen Hilfesuchen an die Einwohnerinnen und Einwohner.

Wohnraumangebot & -suche

Pensionen, Hotels, Anbieter von Ferienunterkünften und Privatpersonen werden um Unterstützung gebeten. Gesucht werden Zwei- oder Drei-Raum-Wohnungen beziehungsweise eingerichtete Zimmer. Anmietung erfolgt über das Landratsamt Nordsachsen. Wohnungsangebote können unter www.eilenburg.de abgegeben werden.

Sachspenden

Informationen zu Sachspenden gibt es auf https://eilenburg.de/ukrainehilfe. Es ist eine Liste mit notwendigen Dingen, die gebraucht werden und gespendet werden können, online. Das Hilfsangebot kann auch über ein Online-Formular erfolgen.

Lager für Sachspenden

Ein Lager für Sachspenden ist in der Rollenstraße 23 in Eilenburg. Öffnungszeiten: Dienstag 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr. Es wird nur angenommen, was wirklich benötigt wird. Geschirr, Bettdecken und Hygieneprodukte, aber auch Lebensmittel können hier gespendet werden. Die Liste hängt an den Fenstern aus und wird auf der Webseite www.eilenburg.de/ukrainehilfe stetig aktualisiert. Darauf stehen alle Kleinteile im Haushalt – vom Dosenöffner bis zum Nudelsieb. „Wir nehmen alles in sauberem und guten Zustand entgegen, so wie man es eben selbst auch benutzen würde“ , erklärt Thomas Biermann, einer der Koordinatoren der Stadt Eilenburg. „Kleidung für Kinder, sowie Spielzeug gibt man besser im Mehrgenerationenhaus Arche ab, Kleidung für Erwachsene beim DRK“, sagt Christian Engelhaupt, während er große Tüten mit Bettdecken die zwei Stufen nach oben trägt. Für die Ausgabe ist ein Registrierungsnachweis, Passdokument oder ähnliches notwendig.

Finanzielle Unterstützung

Den untergebrachten Menschen sollen Leistungen zum Leben gewährt werden und dafür gibt es einen finanziellen Vorschuss sowie Mittel aus dem Kinderfonds. Ausgabestelle Rathaus, Marktplatz 1 (Hintereingang), Zimmer 301, Montag und Mittwoch: 9 bis 18 Uhr, Telefon 03423 652191.

Willkommensmappe

Für alle ukrainischen Flüchtlinge bereitet die Stadtverwaltung Eilenburg Willkommensmappen mit wichtigen und notwendigen Informationen vor. Diese erhalten die Flüchtlinge beim Bezug einer Wohnung, welche vom Landratsamt angemietet worden ist.

Kontakte

Kontakt für Spender, Helfer, Flüchtlinge: Stadtverwaltung Eilenburg: Montag bis Freitag: 8 bis 11 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Telefon: 0174 2106450 oder 0174 2106463. Mail: ukraine@eilenburg.de, Web: https://eilenburg.de/ukrainehilfe. Landratsamt Nordsachsen, Telefon: 03421 7580, Mail: ukraine@lra-nordsachsen.de. Web: www.landkreis-nordsachsen.de

Anmeldung von Flüchtlingen

Im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Eilenburg werden ausschließlich dauerhafte Anmeldungen, mit festem und bleibendem Wohnsitz in Eilenburg, bearbeitet. Ein Termin kann unter der Rufnummer 03423 652261 vereinbart werden. Anmeldetermine stehen montags und mittwochs von 9 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung.

Von LVZ