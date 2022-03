Ukrainische Tiere im Eilenburger Tierheim: „Geraten an unsere Grenzen“

Eilenburg

Tiere von Geflüchteten dürfen ihre Herrchen und Frauchen nicht in die Gemeinschaftsunterkünfte begleiten. Viele Menschen aus der Ukraine haben deshalb derzeit keine Wahl und bringen ihre Lieblinge, für die die Flucht ebenfalls Stress und Angst bedeutet, in umliegenden Tierheimen unter. Aber auch diese geraten an ihre Belastungsgrenzen.

Schutz vor Tollwut und anderen Krankheiten

Der Regelung liegt der Schutz vor Krankheiten wie Tollwut zugrunde. So gilt laut dem Landratsamt Nordsachsen, dass Hunde, Katzen und Frettchen ab dem Tag einer durchgeführten Tollwutimpfung mindestens 21 Tage durch einen amtlichen oder ermächtigten Tierarzt „quarantänisiert“ werden müssen. Alternativ ist auch die Quarantäne in einer anderen „geeigneten Einrichtung“ möglich, wenn dort eine Untersuchung auf neutralisierende Antikörper gegen das Tollwutvirus durch ein zugelassenes Labor veranlasst wird.

Tiere von Geflüchteten im Eilenburger Tierheim

Auch das Tierheim in Eilenburg hat bereits neue Schützlinge aus der Ukraine aufgenommen. Laut Leiterin Annett Albrecht liegt der Fokus dabei nicht darauf, die Quarantäne vor Ort durchzuführen und die Impfung zu kontrollieren. Das erlaube die Landesdirektion mittlerweile auch im häuslichen Umfeld, was natürlich eine eigene Wohnung voraussetzt. Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften haben diese Möglichkeit nicht, sie können ihre Haustiere nicht mitnehmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Eilenburg deshalb zwei Katzen, ein Vogel und sechs Hunde untergekommen. „Das waren aber auch schon mehr, obwohl wir erst seit Sonntag annehmen“, sagt Annett Albrecht. Zusammenbringen könne man die Tiere nicht, ukrainische Ankömmlinge müssten zunächst „einzeln sitzen“. Das sei allerdings gängige Praxis. „Das wäre bei jedem Fundhund auch so, wir wissen ja nicht, welche Krankheiten da eventuell vorhanden sind und welche Impfungen verabreicht wurden.“

Tierheim bereits jetzt mit Hunden voll ausgelastet

Dadurch, dass die Geflüchteten häufig nur durchgangsweise in den Gemeinschaftsunterkünften blieben, ergebe sich auch bei Hund, Katze und Co. ein steter Wechsel. Aus dem Eilenburger Tierheim sind bisher alle ukrainischen Besucher wieder abgeholt worden. „Wir hoffen sehr, dass das auch so bleibt“, sagt Albrecht. Große Sorge hat sie diesbezüglich allerdings nicht, immerhin hätten sich alle Besitzer bis jetzt zumindest einmal nach ihren Lieblingen erkundigt.

Probleme entstehen an anderer Stelle: Denn dadurch, dass das Tierheim Eilenburg schon zuvor stark ausgelastet war, ist es mittlerweile voll besetzt. „Hunde können wir im Moment schon nicht mehr aufnehmen“, sagt Albrecht. „Auch wir geraten an unsere Grenzen.“

Von hgw