Eilenburg

Dass sich auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Remondis Eilenburg GmbH in der Hartmannstraße in den letzten Monaten einiges getan hat, ist nicht zu übersehen. Seit November wird der Wertstoffhof in den östlichen Teil des Areals verlagert. Zudem wird eine zweite, bereits vorhandene Einfahrt von der Hartmannstraße aktiviert und ist künftig für die Kunden nutzbar. Beendet sind die Arbeiten, die bei laufendem Betrieb realisiert werden, noch nicht ganz. Sie nähern sich aber dem Abschluss mehr und mehr. Mitte September, so sagt Geschäftsführer Volker Wagner, könne dann die Eröffnung erfolgen.

Unternehmen hat von der Stadt ein Stück Fläche gekauft

Das Betriebsgelände ist ein Stück größer geworden. Um den Wertstoffhof auf dem Gelände verlagern zu können, hat das Unternehmen von der Stadt Eilenburg eine benachbarte Teilfläche erworben, auf der im August auch ein neuer Waage-Container aufgebaut wird, der es ermöglicht, das Gewicht von Abfällen zu bestimmen und die Kosten zu berechnen. Drucker und Rechner sind gleich mit vor Ort. Privat- und Gewerbekunden könnten so besser bedient werden.

Verkehrsführung auf dem Gelände soll übersichtlicher werden

Mit dem Umbau, dessen Kosten im oberen sechsstelligen Bereich angesiedelt sind, sollen Service, Kundenfreundlichkeit und Abfertigungsfrequenz erhöht werden, so Volker Wagner. Reagieren musste das Unternehmen aber auch, um die Verkehrsströme auf dem Gelände übersichtlicher gestalten, Gefahrensituationen bei An- und Abfahrt vermeiden zu können, ebenso wie Situationen, in denen es einen Rückstau von Fahrzeugen in der Hartmannstraße gibt. Kunden- und Werksverkehr werden künftig weitgehend entflochten, Kunden nutzen künftig die weiter östlich gelagerte Einfahrt. Unbedingt erforderlich sei aber weiterhin eine Kontrolle dessen, was die Kunden anliefern, was davon kostenpflichtig, was kostenlos ist.

Von Kathrin Kabelitz