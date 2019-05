Eilenburg

Die weltweite Bewegung für mehr Umwelt- und Klimaschutz, „ Fridays for Future“, ist jetzt auch in Eilenburg angekommen. 33 Mädchen und Jungen der evangelischen Grundschule Cultus+ skandierten am Freitag kurz vor Mittag lautstark „Weniger Plastik auf der Welt“ und hielten ihre selbst gebastelten Plakate mit Aufschriften wie „Umweltschutz beginnt im Kopf“ oder „Plastik ist umweltschädlich“ in den Marktplatzhimmel. Die Idee selbst, auch mal einen Freitag vor dem Eilenburger Rathaus zu demonstrieren, hatte die erst achtjährige Fiona Hippe.

Schüler kommen mit Müll und gehen ohne

Warum sie die Demonstration wichtig findet, erklärt die zehnjährige Frieda Walder so: „Ich bin tierlieb. Und wenn die Schildkröten beispielsweise Plastik mit Futter verwechseln, sterben sie.“ Die Grundschüler selbst haben sich zuvor im Sachkundeunterricht ausführlich mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt. Doch es ging nicht nur ums Reden, sondern die Schüler wollten auch handeln, Schulleiterin Hanna Reyher, die die Schüler begleitete, erklärte: „Wir haben deshalb bereits vor den Ferien auf dem Burgberg Müll aufgesammelt.“ Dabei kamen etliche Säcke zusammen, die die Kinder – übrigens klimaneutral zu Fuß unterwegs – mit zur Demo brachten. Den Rückweg traten sie dann allerdings ohne das Müllgepäck an. Zwei Mitarbeiter der Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH erklärten sich spontan bereit, den Müll mitzunehmen und konnten dafür ihrerseits ein großes Dankeschön entgegen nehmen.

Von Ilka Fischer