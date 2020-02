Birgit Bendix-Bade, Chefin der größten Vermietergesellschaft in Eilenburg strahlte am Freitag. Denn mit der Eckartstraße gelang der Beweis, dass ihr Unternehmen nicht nur Abriss kann. Viele Interessenten haben sich die sanierten Wohnungen angeschaut.

Sanierte Wohnungen - Umzugswagen rollen in die Eckartstraße in Eilenburg