Eilenburg

Ein Wochenendhaus in der Groitzscher Aue ist am Sonntag kurz nach Mitternacht abgebrannt. Laut Polizei waren unbekannte Täter in das Gebäude, das auch zum Wohnen geeignet ist, eingedrungen und hatten im Dachgeschoss Feuer gelegt. Das massive Haus wurde durch den Brand zerstört, Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 40 000 Euro an. Die Kriminalpolizei ermittelt, am Sonntag waren Brandursachenermittler vor Ort in Eilenburg.

Von Frank Hörügel