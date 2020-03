Doberschütz

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 87 zwischen Eilenburg und Doberschütz wurden am Freitag zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, insgesamt wurden bei dem Unfall aber fünf Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Ursache noch ungeklärt

Wie die Polizei berichtete, war kurz nach 7 Uhr eine 53 Jahre alte VW-Fahrerin auf der B 87 in Richtung Eilenburg unterwegs. In Höhe des Viadukts sei sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort touchierte der VW Polo einen entgegenkommenden Renault. Durch den Aufprall wurden zudem die nachfolgenden Fahrzeuge von Splitterteilen erfasst, sodass noch an drei weiteren Pkw Sachschaden entstand.

Straße gesperrt

Die B 87 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

