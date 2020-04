Wölpern

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 87 bei Wölpern wurde am Dienstag ein 19 Jahre alter Transporter-Fahrer schwer verletzt. Der junge Mann war gegen 8 Uhr mit einem VW Caddy von Eilenburg kommend in Richtung Jesewitz unterwegs. In einer Rechtskurve sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Mercedes-Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen sei aufgrund des Zusammenpralls auf die Seite gekippt und musste geborgen werden.

Hoher Sachschaden

Der Caddy-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Lkw-Fahrer und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt und am Unfallort behandelt. Während der Unfallaufnahme war die B 87 in diesem Bereich voll gesperrt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 35 000 Euro.

Gegen den 19-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von LVZ