Unfall auf S11 bei Eilenburg: Schwangere Frau im Auto

Eilenburg

Auf der S11 zwischen Eilenburg und Bad Düben hat sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte, sei dabei ein Autofahrer auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren und hat dieses wiederum auf einen stehenden Lkw geschoben. Der Laster stand in Fahrtrichtung Eilenburg auf der Straße und wollte gerade eine Lieferung abladen. Dort befinden sich Wohnhäuser.

Schwangere Frau in Auto

Bei dem Unfall hatten die Auto- und der Lkw-Fahrer Glück im Unglück. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig habe es keine verletzten Personen gegeben. Eine schwangere Frau, die sich in einem Auto befand, sei jedoch präventiv in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht worden. Bei den Insassen des Fahrzeuges, das auf den Lkw geschoben wurde, handelte es sich um Feriengäste aus Berlin, die Hunde an Bord hatten.

Feuerwehren vor Ort

Zum Einsatz kamen der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Feuerwehren aus Eilenburg, Mörtitz und Doberschütz. Wie Eilenburgs Stadtwehrleiter André Zimmermann sagte, ging zunächst die Meldung ein, dass eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt gewesen sein sollte. Das stellte sich aber beim Eintreffen am Unfallort anders dar. Die Insassen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Daraufhin sicherten Polizisten und Feuerwehrleute die Unfallstelle ab, letztere brachten Ölbindemittel auf die Straße. Anschließend beräumten sie die Unfallstelle. Die Autos waren fahruntüchtig und mussten abgeschleppt werden. Bei den beiden Pkw ist von Totalschaden auszugehen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachbarn in Sorge

Anwohner, die den Unfall mitbekommen hatten, sagten gegenüber der LVZ, dass viele Autos auf der S11 sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h hielten. Sie wünschten sich in dem Abschnitt stärkere Kontrollen.

Die S11 war durch den Unfall eine Zeit lang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Wöllnau und Pressel umgeleitet.

Von Nico Fliegner